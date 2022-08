Forca-tarefa prende dois servidores da Receita por tráfico de cocaína e corrupção no Rio

A Polícia Federal, a Receita e o Ministério Público Federal abriram na manhã desta quarta-feira, 17, a fase ostensiva de uma investigação que se debruçou sobre suposto ‘conluio’ entre servidores do Fisco e empresários ‘no contrabando, facilitação de contrabando, tráfico de drogas e lavagem de capitais’. Batizada ‘Ártemis’, a ofensiva mira possíveis crimes atinentes ao comércio exterior, corrupção, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Agentes cumprem dois mandados de prisão preventiva e executam 31 ordens de busca e apreensão em residências, empresas e escritórios vinculados ao grupo sob suspeita. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, que também determinou o sequestro de bens e valores que ultrapassam R$ 30 milhões.

As diligências são realizadas municípios do Rio de Janeiro, Itaguaí (RJ), Santos, São Vicente (SP), Belo Horizonte (MG), Vitória (ES) e Maceió (AL).

De acordo com a PF, o inquérito foi aberto em 2020, após a Receita informar à PF sobre a detecção de ‘condutas suspeitas de servidores e agentes externos’ durante ações corretivas coordenadas pelo Fisco no Porto de Itaguaí, no Rio.

Segundo a PF, a ofensiva aberta na manhã desta quarta-feira, 17, tem como objetivo descapitalização o grupo investigado, buscando inviabilizar financeiramente os ilícitos ‘evitando qualquer tentativa de reestruturação’ da organização criminosa.

A corporação informou ainda que operação Ártemis é realizada em simultâneo a uma outra ofensiva, deflagrada pela Superintendência da PF em São Paulo, em razão de ‘convergência dos investigados’. A Operação foi batizada ‘Efeito Cascada’ e é voltada ‘repressão do crime organizado, tráfico transnacional de drogas e lavagem de dinheiro’.

Cascata

A ofensiva mira uma organização criminosa que atua no transporte rodoviário de cargas de droga em meio a mercadorias lícitas. “Da fronteira boliviana, as drogas seguiam em compartimentos ocultos de caminhões até São Paulo e Rio de Janeiro, de onde eram transportadas em veículos utilitários para regiões portuárias, notadamente Santos (SP) e Itaguaí (RJ), visando posterior embarque em navios para a Europa”, registrou a PF.

A Operação baseada em São Paulo foi aberta para cumprir 29 mandados de prisão preventiva e 34 ordens de busca e apreensão. As diligências ocorrem em São Paulo, Baixada Santista (SP), Rio de Janeiro (RJ), Maringá (PR) e Várzea Grande (MT). Os presos serão indiciados pelos crimes de organização criminosa, tráfico transnacional de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, diz a PF.

A Justiça Federal ainda determinou bloqueio de ativos financeiros de R$500 milhões, além do aresto de veículos e do sequestro de pelo menos 18 imóveis com valor estimado superior a R$25 milhões. Também foi ordenada a suspensão da atividade econômica de um contador e de 19 empresas, com ordem de lacração dos estabelecimentos.

A investigação da ‘Cascata’ teve início em julho de 2020. Durante as apurações, houve a apreensão de 7.736 Kg de cocaína em dez eventos, nos Estados de Sergipe, São Paulo, Mato Grosso e Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Federal, uma carga de 1,2 mil quilos de cocaína apreendida na Bélgica em dezembro de 2020, oculta em sacos de cimento, também está sendo investigada.

Ao longo das apurações, a PF também apreendeu 28 veículos (caminhões, semirreboques e automóveis) e prendeu 21 pessoas em flagrante por crime de tráfico de. No curso dos trabalhos investigativos também foi possível identificar movimentações bancárias milionárias, diz ainda a corporação.

As investigações contaram com o apoio da Receita, que compartilhou informações em tempo real sobre empresas, cargas, itinerários, contêineres e movimentação portuária, informou a PF. Também foi solicitada cooperação jurídica internacional.