Força-Tarefa descobre túnel de fuga em presídio no Pará

A Força-tarefa de Intervenção Penitenciária do Departamento Penitenciário Nacional encontrou um túnel de fuga em uma unidade do Complexo de Santa Izabel, no Pará. A informação foi compartilhada pelo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, em seu perfil no Twitter.

Força Tarefa de Intervenção Penitenciária do MJSP/Depen descobre túnel de fuga no Presídio do Complexo de Americano, no Pará pic.twitter.com/tnjuvA6mX4 — Sergio Moro (@SF_Moro) August 18, 2019