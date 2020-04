Força-tarefa de professores da SanFran dá apoio jurídico a projeto da Poli de ventilador pulmonar de baixo custo produzido em duas horas

A Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – também conhecida como Arcadas ou SanFran, por causa de sua localização no Largo São Franscico – montou uma equipe de professores para dar apoio à Escola Politécnica (Poli) e à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo no projeto Inspire – um ventilador pulmonar aberto de baixo custo, com tecnologia nacional e que pode ser produzido em duas horas. O projeto foi desenvolvido para suprir a possível demanda do aparelho hospitalar devido à pandemia da Covid-19.

Especialistas em diferentes áreas do Direito – penal, empresarial, civil e administrativo -, os docentes da SanFran asseguram que as empresas interessadas em acessar ao projeto de patente aberta, para fabricar e distribuir o equipamento, respeitem as especificações e processos exigidos por lei, observando as normas regulatórias do setor.

Produzido por uma equipe multidisciplinar da Poli, o protótipo ‘Inspire’ usa componentes disponíveis no mercado brasileiro. A ideia dos pesquisadores foi a de driblar a dificuldade de importação de componentes utilizados nos ventiladores já disponíveis no mercado, o que pode levar à cadeia de produção instalada no País a não conseguir aumentar a produção para a demanda nas próximas semanas.

Os desenvolvedores também levaram em conta a possibilidade de falta de linhas de ar comprimido nos leitos de hospital, ‘o que torna necessário o bombeamento de ar para o paciente’.

O projeto Inspire é coordenado pelos professores Marcelo Knörich Zuffo e Raúl Gonzalez Lima e conta com a participação de Alembert Eistein Lino Alvarado, Dario Gramorelli, Emerson Moretto, Felipe Fava de Lima, Francisco Baccaro Nigro, Henrique Takachi Moriya, Otto Werner Heringer, Silvio Andrade Figueiredo e Renato de Lima Vitorasso.

Já a força-tarefa da FDUSP é coordenada pelo diretor da instituição, professor Floriano de Azevedo Marques Neto, é integrada por Otávio Rodrigues Júnior, Antônio Morato, Juliana Kruger Pela, Carlos Portugal Gouvea, Marcos Augusto Perez, Ana Elisa Bechara.