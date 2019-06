Fogueira de cocaína

A Polícia Federal incinerou 3,6 toneladas de cocaína apreendidas no Estado do Paraná em 2019. Além da grande quantidade do pó branco foram destruídos cerca de 70 pacotes de correspondência com drogas, relativos a apreensões da PF nos Correios.

As drogas foram incineradas com autorização judicial em uma empresa na região metropolitana de Curitiba, que conta com fornos de grande porte.

Toda a operação contou com um forte esquema de segurança e foi acompanhada por policiais federais e representantes da Vigilância Sanitária do estado do Paraná e da Justiça Federal.