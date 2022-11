‘Seu choro é real?’; veja todas as perguntas dos jurados à Flordelis, condenada a 50 anos de prisão

Condenada 50 anos e 28 dias de prisão pelo assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em 2019, a ex-deputada Flordelis dos Santos de Souza passou quase uma hora respondendo perguntas no julgamento.

Orientada pela defesa, a ex-deputada só aceitou perguntas dos jurados e dos próprios advogados e não respondeu questionamentos da acusação.

“Seu choro é real?”, “Por que o pastor Anderson foi assassinado?”, “A senhora escreveria sua vida igualzinha?” foram algumas das perguntas feitas pelos jurados.

Flordelis foi condenada como mandante do assassinato do então marido. De acordo com a denúncia do Ministério Público, ela não queria mais ficar casada com Anderson e mandou matá-lo para evitar um escândalo na igreja.

A versão da ex-deputada é que ela não tem relação com a morte do marido e que o crime pode ter sido cometido porque o pastor abusava sexualmente de filhas e netas.

Veja todas as perguntas dos jurados: