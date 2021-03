Flexibilização do acesso a armas afasta ‘entraves desnecessários’, alegam Defesa e Justiça

Os quatro decretos do presidente Jair Bolsonaro assinados em fevereiro que flexibilizaram o acesso a armas no País visam tirar “entraves desnecessários” à comercialização de armas e munições. Esta foi uma das justificativas apresentadas pelos ministros Fernando Azevedo e Silva (Defesa) e André Mendonça (Justiça e Segurança Pública) na Exposição de Motivos Interministerial obtida pelo Estadão por meio da Lei de Acesso à Informação. Ambos assinam os decretos junto com Jair Bolsonaro.

O documento faz parte da elaboração dos decretos e foi encaminhado à assessoria jurídica do Ministério da Defesa para exame da viabilidade jurídica dos atos. A consulta foi considerada como “urgentíssima” e pedia a análise do tema “com a maior brevidade possível”. O pedido foi feito por volta do meio-dia de 11 de fevereiro e os decretos foram publicados no Diário Oficial da União no dia seguinte, já no fim da noite, véspera de carnaval.

Armas de pressão deixaram de ser controladas, enquanto colecionadores passaram a poder adquirir armas automáticas com mais de 40 anos de fabricação. Segundo a exposição de motivos, eles não representam “grande risco à coletividade” e, por isso, não precisam de maior controle. Os ministros apontam também que foram uniformizadas as definições de armas de fogo e de munições previstas no Estatuto do Desarmamento. E seguem afirmando que se tornará “mais ágil a prestação, pelo Estado, desse serviço (controle e autorização para compra de armas) público aos cidadãos”.

Houve o aumento, de quatro para seis, do número máximo de armas de uso permitido para pessoas com Certificado de Registro de Arma de Fogo e permissão para que atiradores adquiram até 60 armas e caçadores até 30. Por fim, a proposta “facilita a prática do tiro recreativo e desportivo”. Para as duas pastas, isso “facilita para o cidadão a capacitação para o manuseio de armas de fogo”. Os dois ministérios apontam que as medidas não representam comprometimento da segurança da sociedade.

A Assessoria de Apoio para Assuntos Jurídicos do Exército deu parecer favorável unânime às alterações feitas pelos quatro decretos publicados pelo Executivo para ampliar o acesso a armas e munições, mas deixou uma ressalva quanto a uma modificação do § 5º do art. 34 do Decreto nº 9.847/19 que prevê que caso o Exército demore mais de 60 dias úteis para analisar pedidos feitos por órgãos, instituições e corporações legitimados para a importação de armas, munições e demais produtos de uso restrito, a autorização será tacitamente concedida. A assessoria apontou “risco de fragilização da segurança pública”, mas o trecho foi mantido no decreto.

Confira algumas das alterações introduzidas pelos decretos

Decreto nº 9.845

aumento, de quatro para seis, do número máximo de armas de uso permitido para pessoas com Certificado de Registro de Arma de Fogo;

Decreto nº 9.846

possibilidade de substituir o laudo de capacidade técnica – exigido pela legislação para colecionadores, atiradores e caçadores (CACs) – por um “atestado de habitualidade” emitido por clubes ou entidades de tiro;

permissão para que atiradores e caçadores registrados comprem até 60 e 30 armas, respectivamente, sem necessidade de autorização expressa do Exército;

elevação, de 1 mil para 2 mil, da quantidade de recargas de cartucho de calibre restrito que podem ser adquiridos por desportistas por ano;

Decreto nº 9.847

definição de parâmetros para a análise do pedido de concessão de porte de armas, cabendo à autoridade pública levar em consideração as circunstâncias do caso, sobretudo aquelas que demonstrem risco à vida ou integridade física do requerente;

Decreto nº 10.030

dispensa da necessidade de registro junto ao Exército dos comerciantes de armas de pressão (como armas de chumbinho);

autorização para colecionadores obterem armas automáticas com mais de 40 anos de fabricação e semiautomáticas.

A oposição criticou duramente a edição dos decretos na véspera do carnaval. O PSB já entrou com ação no Supremo Tribunal Federal para tentar derrubar os quatro atos. O partido alega inconstitucionalidade porque considera que eles ferem os direitos fundamentais à vida e à segurança. O PSB diz ainda que, embora pretendam disciplinar o Estatuto do Desarmamento, os decretos ferem suas diretrizes.

A flexibilização do acesso às armas foi uma bandeira de campanha do presidente Jair Bolsonaro. O Instituto Sou da Paz contabiliza mais de 30 atos normativos publicados sobre o assunto pela gestão Bolsonaro e lembra que dados preliminares de 2020 indicam aumento nos homicídios mesmo em ano de isolamento social. Para o instituto, medidas de flexibilização do acesso a armas “contrariam todos os cientistas que dizem que mais armas em circulação no Brasil nos levarão a uma tragédia em perda de vidas e deterioração democrática”.