Flávio Bolsonaro sofre acidente de quadriciclo no Ceará, mas passa bem

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) sofreu um acidente, na tarde deste sábado, 17, enquanto andava de quadriciclo na Praia de Taíba, no Ceará. A informação foi confirmada ao Estadão pela Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, cidade a cerca de 60 quilômetros da capital Fortaleza.

O senador foi atendido em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por volta das 17h40, mas passa bem, segundo a prefeitura. O atendimento ao parlamentar durou cerca de uma hora e quarenta minutos. Na UPA, o filho do presidente fez uma radiografia, que constatou a luxação na clavícula, e recebeu medicação para minimizar a dor com o acidente.

De acordo com a secretaria de saúde do município, Flávio abriu mão de ser encaminhado para algum hospital de referência. O senador recebeu alta e deve seguir para Brasília neste domingo com o ombro direito imobilizado. “Não é nada grave. Ele passa bem, não houve fratura”, disse à reportagem o advogado Frederick Wassef, que atua na defesa do senador.

O médico que prestou atendimento, Marvel Faber Pelúcio Falcão Jr, publicou nas redes sociais uma selfie com o parlamentar dentro da unidade de saúde.

De acordo com a imprensa cearense, Flávio, a esposa, a dentista Fernanda Bolsonaro, e as filhas do casal estavam no Ceará desde a última quinta-feira, 15. A família estava hospedada em hotel de luxo recém-inaugurado, com diárias a partir de R$ 3,5 mil. O parlamentar costuma visitar destinos paradisíacos.

Mansão.

No mês passado, o site “O Antagonista” revelou que Flávio e sua mulher, a dentista Fernanda Antunes Bolsonaro, compraram por cerca de R$ 6 milhões uma mansão em Brasília.

Conforme registrado no 1º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, em 2 de fevereiro de 2021, a mansão foi comprada pelo preço de R$ 5,97 milhões. A nova casa do filho do presidente da República fica localizada no setor de Mansões Dom Bosco, no Lago Sul, bairro nobre da capital foi vendida em anúncio como “a melhor vista de Brasília da suíte máster”. O senador, no entanto, registrou o imóvel em um cartório de Brazlândia, cidade de perfil rural a 50 km do Plano Piloto.