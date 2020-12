Fiocruz nega pedido do STF e diz que não tem autonomia para reservar vacina nem aos próprios servidores 'Na qualidade de integrante do Supremo, peço desculpa aos contribuintes, lembrando que todo privilégio é odioso', disse Marco Aurélio Mello. Além do STF e do STJ, Tribunal Superior do Trabalho (TST) também solicitou à Fiocruz compra de 8 mil doses