Filiado ao PSB, deputado faz projeto fake do 1.º de abril, ‘o dia em que o socialismo deu certo’

“Esta lei nunca entra em vigor”. A frase consta em uma lauda nos moldes de um projeto de lei exibida pelo deputado estadual catarinense Bruno Souza (PSB), em suas redes sociais. No primeiro artigo do ‘projeto’, consta: “Fica instituído o dia 1.º de abril como o Dia Em que o Socialismo Deu Certo no Estado de Santa Catarina”.

Na verdade, trata-se de um gracejo do parlamentar, filiado ao Partido Socialista Brasileiro, com o famoso ‘dia da mentira’.

No primeiro artigo do ‘projeto’ de Bruno, consta: “Fica instituído o dia 1.º de abril como o Dia em que o Socialismo deu certo no Estado de Santa Catarina”. Na folha, consta o brasão da Assembleia e até espaço para assinatura de seu autor.

A troça repercutiu nas redes sociais. “Imagina se todos os deputados estaduais, federais e vereadores do Brasil fizessem isso. Muito papel e tinta jogados fora. Enquanto isso o dinheiro sai do “contribuinte”. Brincadeira desnecessária. Poderia ter feito no word e tirado una foto da tela do computador”, criticou um leitor.

“Na verdade, se todos fizessem como eu, gastaríamos apenas 0,19% do que gastamos hoje com as câmaras e assembleia, visto que essa tem sido minha média de gasto mensal na Assembleia”, rebateu o deputado.

Em outras explicações aos leitores que criticaram a brincadeira do parlamentar, ele também responde: “Tiramos essa foto na sexta-feira passada, por volta das 19 horas, horário em que meu gabinete era o único ainda aberto na alesc. Pode ter certeza que valorizo o meu trabalho, tempo e os recursos que utilizo (minha média de gastos é de 89 reais, contra 11.577,18 dos outros deputados)”.

“A postagem foi desnecessária. No mais, segue o baile, pois há muito o que fazer para melhorar a vida da população e honrar o salário que te pagamos. O senso de humor é sempre bom, mas não às custas do erário público”, afirma outro seguidor do parlamentar.