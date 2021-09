Fidelizar seus clientes ou buscar novos?

É fato que a crise na saúde, que se instalou a cerca de um ano e meio, com efeito mundial por conta da COVID-19 e, consequentemente, o isolamento social e paralisação das empresas e comércio trouxe muitos problemas para a sociedade como um todo. Mas é um momento importante e decisivo para que os empresários se reinventem. E como fazer isso?

A dica fundamental é a fidelização, porém em seu conceito bem mais amplo. Todos querem conquistar clientes, mas o foco tem que ser em como mantê-lo fiel a sua empresa. Não basta apenas oferecer promoções, cartões de descontos ou colocar o preço de seus produtos lá em baixo. Fidelizar vai muito além, é principalmente destacar a importância do serviço e/ou produto ofertado e garantir que encontrará o que há de melhor no mercado.

Vale destacar que a humanização em todas as etapas do atendimento será o segredo para ganhar a confiança de seus clientes e o sucesso dos negócios. São inúmeras maneiras de humanizar, seja em como treinar sua equipe, tom de voz, postura, simpatia, paciência com os clientes, agilidade para resolver problemas e estar sempre à disposição.

Não podemos esquecer que a questão de fidelização inclui o pós também, pois sempre haverá alguma dúvida e ter um ótimo atendimento no pré e garantir que no pós, a equipe envolvida esteja disposta a ajudar. Isso fará com que conquiste a confiança de seu cliente.

Mantenha seus clientes satisfeitos garantindo um excelente atendimento com equipe altamente qualificada e treinada. São eles os replicadores da sua marca, imagem e valores, o que pode garantir manter os clientes e conquistar novos para garantir o sucesso do negócio.

Você quer realmente alcançar sucesso em seu negócio e se sobressair no setor que atua, sempre oferecendo qualidade de seus produtos e soluções? Quando tiver certeza dessa resposta, lembre-se de focar em construir e manter uma gestão humanizada para sobreviver não apenas em momentos de crise, mas ao longo dos anos e com a possibilidade de ser referência no setor de atuação.

Muitas vezes é mais simples e menos oneroso fidelizar seus clientes a realizar grandes investimentos para conquistar novos, pois estes também precisarão ser fidelizados para que você se mantenha vivo no mercado.

*Fernando Muterle, diretor da Cardsinova