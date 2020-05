FHC, Temer e Collor falam da ‘Era Bolsonaro’

Os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer e Fernando Collor nesta segunda, 4, de um debate sobre o cenário atual da polícia nacional promovido pela TV Conjur. O encontro terá início às 15h e será apresentado pelo ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e ex-ministro da Justiça, Nelson Jobim.

“Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer governaram o Brasil por mais de 13 anos. Todos enfrentaram as dificuldades típicas de suas épocas, mas o relacionamento com as instituições não teve a beligerância dos 16 meses de Bolsonaro”, afirmaram os organizadores do debate em nota.

Convidado, o ex-presidente José Sarney explicou que sua mulher, Marly, adoentada, terá consultas e exames demorados na data do evento. O ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva declinou e a ex-presidente Dilma Rousseff ainda não respondeu. Será proposta uma nova data ao trio, segundo a TV Conjur.