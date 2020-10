Ferramentas do processo de mentoring permitem alavancar a carreira de forma eficaz

É preciso reconhecer que o coaching é um programa muito conhecido e difundido no meio empresarial, pois visa o desenvolvimento da capacidade e da habilidade do coachee. Mas o coach não precisa necessariamente conhecer a área do cliente. Já o Mentoring, apresenta ferramentas e soluções mais completas. Por atuar na mesma área do mentee, esse profissional é mais experiente e qualificado, portanto possui mais condições de auxiliar o mentorado a obter melhores resultados, seja na carreira ou em algum projeto que envolva retorno financeiro.

De forma generalizada, o Mentoring Profissional tem o objetivo de estimular o desenvolvimento e o aprendizado com foco na carreira, como uma espécie de tutoria que prepara o profissional para crescer na sua área de atuação ou na empresa, e dominar conhecimento e valor de conteúdo, com o propósito de levá-lo a identificar seus objetivos.

Isso tudo se dá a partir de uma estratégia ágil, eficiente, assertiva e inteligente que conduz o mentee a conquistar suas metas, evidenciando e estimulando as competências dele. É, sobretudo, um processo em que o mentor se coloca à disposição para encontrar soluções em parceria o mentorado, que por sua vez, necessita descobrir e aprender novidades.

Uma ótima mentoria é aquela em que o mentor está de olho nas inovações e conhece a fundo o mercado e o modelo de negócio em que atua. Mas para que o processo de certo, é preciso que ele se coloque no lugar do mentorado, tenha empatia pelo seu aluno e o estimule a questionar e buscar soluções.

Quando há uma relação de apoio e suporte social bem-aplicados, o mentoring dá visibilidade ao mentorado, logo é correto afirmar que a mentoria é uma poderosa ferramenta de crescimento individual e organizacional. Mas vale lembrar, tudo se trata de orientações e não conselhos.

Os motivos que levam um profissional a buscar a mentoria podem variar. No entanto, normalmente é relacionado a aumentar as chances de entrar no mercado, ou mesmo quando ocorre uma insatisfação com a atual carreira, vontade de mudar de área, transição de cargos, posições de lideranças à vista, iminência de grandes projetos, desejo de desenvolver habilidades ou até mesmo como expandir uma empresa em nível internacional.

Mentoring também é uma opção de carreira

Qualquer pessoa, desde que tenha experiência e qualificação para desenvolver e conduzir metodologias e técnicas de mentoria, pode apostar nessa carreira. Mas caso tenha apenas domínio de algumas dessas habilidades, prepare-se para fracassar. Para que isso seja evitado, é necessário que o mentor seja um profissional que saiba desenvolver o potencial do cliente, descobrir as habilidades que precisam ser trabalhadas, mapear e transformar limitadores

E isso tudo envolve reuniões, metas, acompanhamentos, metodologias e avaliações com seriedade, comprometimento e dedicação.

Mesmo que o Mentor seja de qualquer área de formação e atuação ou especializado em um nicho, ele precisa sempre buscar formação, para aprimorar seus conhecimentos, especialização (participações em cursos de desenvolvimento pessoal em sua área de formação), participar de eventos e, sobretudo, ter método. Sem isso, é quase impossível atingir os objetivos do mentorado.

Existe um recurso no Linkedin que atua como uma espécie de Mentoria, conhecido como “Aconselhamento Profissional”. A plataforma conecta pessoa a profissionais experientes que estejam em cargos nos quais ela queira se especializar ou estabelecer contato na respectiva área de atuação dela.

Logo, é possível afirmar que o aprendizado e o desenvolvimento do Mentee ocorrem por meio de vários estímulos, até mesmo através de redes sociais e conteúdos simples.

*Claudio Brito é mentor de mentores e CEO Global Mentoring Group