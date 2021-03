Feliz Negócio Novo: como aproveitar as oportunidades em 2021

Todo início de ano é um momento de renovação e planejamento, especialmente no mundo dos negócios. Revisitar planos de negócio que foram deixados de lado e repensar se faz sentido continuar no emprego atual são pensamentos que surgem na cabeça de quem está pensando em empreender. Mas como tirar os projetos do papel e aproveitar as oportunidades que estão no radar há alguns meses?

Para um novo negócio sair do papel, é necessária uma revisão minuciosa do seu planejamento, incluindo as estratégias de marketing e vendas, bem como a projeção de crescimento. Além disso, vale refazer estudos de mercado, o que inclui não só estudar como a concorrência se comporta, mas também as necessidades do seu público-alvo e montar estratégias para se destacar e entregar experiências e serviços inovadores aos?seus clientes. Se você tem tudo planejado, mas ainda não tem como investir no negócio, agora é hora de buscar formas de conseguir o capital inicial para realizar o seu grande sonho de empreender.

Hoje, as fintechs de empréstimo pessoal com ênfase em Crédito com Garantia de Imóvel se destacam no mercado pelos juros baixíssimos comparados aos das instituições tradicionais, trazendo flexibilidade de contrato e pagamento, o que é ótimo para quem está começando e sabe que imprevistos financeiros podem acontecer. Neste tipo de empréstimo, você pode capitalizar até 50% do valor do seu imóvel em dinheiro para realizar novas metas.

Ao contar com um atendimento humanizado ágil, e personalizado além de um modelo que se adapta às suas necessidades, é possível conseguir condições como a de escolher ter carência no pagamento da primeira parcela, bem como flexibilizar a forma de pagamento mesmo após a assinatura do contrato. Sendo assim, são um excelente trunfo para quem procura um parceiro de crédito de longa data que seja próximo e engajado com as suas dores e metas?

Com crédito seguro, flexível e justo no bolso, é hora de “botar a mão na massa” e dar início ao projeto. Vá em frente e com coragem! Desejo um feliz novo negócio para você!

*Fernando Miranda, coordenador de Branding na Pontte