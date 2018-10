‘Feliz’, declara-se mulher de Moro

Mulher do juiz federal Sérgio Moro, a advogada Rosangela Wolff Moro usou sua conta pessoal no Instagram para comemorar a vitória de Jair Bolsonaro à Presidência da República. A advogada publicou um vídeo com a imagem do cristo redentor e o número 17, com a legenda “Feliz”.

Em uma postagem anterior, Rosangela já havia se manifestado sobre as eleições. No dia 26 de outubro, em uma postagem ilustrada com um título de eleitor, ela se posicionou favorável a uma mudança e pedindo o voto consciente.

“Eu não tenho medo de mudança. Eu tenho medo que nosso (imagem de uma bandeira do Brasil) fique como está: inseguro, sem saúde, sem educação de qualidade, corrupto e sem esperança. Precisamos de liderança que não faça loteamento de cargos. Pessoas certas nos lugares certos. Precisamos de emprego. Precisamos de escolas. Para TODOS. O que cada um faz da sua vida privada e suas escolhas sexuais e religiosas não nos dizem respeito. Eu poderia ir embora daqui… mas NÃO QUERO. Eu quero mudança. #VOTOCONSCIENTE”, escreveu.

Na postagem mais recente na conta do Instagram, a advogada anexou uma foto da bandeira do Brasil no formato do mapa com os dizeres ‘sob nova direção’.