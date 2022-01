Feliz 2022: indignar-se é preciso!

Para esse ano de 2022, que promete ser um incrível desafio ao mundo e principalmente ao Brasil, eu desejo a todos muita reflexão. O momento requer prudência, sabedoria, sensatez, mas muita ação!

Eu sempre insisto no mesmo assunto – de que não podemos nos calar. Omissão, nunca! Neste ano de eleições em nossa terra, devemos estar muito alertas.

As pessoas sempre se perguntam o que podem fazer. Elas se sentem meio desesperançadas, impotentes. No momento não podemos nos dar ao luxo de desesperança! Indignação, sim, sempre!

Um famoso marqueteiro ao final de 2021 passou uma mensagem de “Desesperança”. Acho que, apesar de ilustre profissional, ele se expressou mal. A mensagem tem de ser de esperança e confiança no que nós podemos fazer! Devemos ter essa consciência de que podemos, sim, fazer muito! E para esse exercício eu encorajo muita indignação. A indignação nos tira da inércia, desse sentimento de impotência, de pequeneza.

Nessa vibração, eu invoco uma ícone do mundo dos negócios conscientes, que, como eu, pensa diferente desse desesperançoso marqueteiro. Disse essa musa Christina Carvalho Pinto que “é cômodo e inútil falar de desesperança. Há uma distância imensa entre desesperança e consciência. A desesperança é estéril, a consciência nos desperta e nos impulsiona a revisitar o que pensamos e como agimos. É fácil falar de desesperança sem mudar as escolhas. Mas todos os impactos nascem de nossas escolhas: os construtivos e os destrutivos. Se queremos mudança, temos que rever nossas escolhas. Não é um caminho fácil, mas não existe outro.”

Perfeito o olhar da brilhante Christina! Desesperança é jogar a toalha, e isso certamente não faremos! Cada um aqui deve ser um agente de transformação, e saber da sua força.

Que neste ano eleitoral sejamos mais fortes pois a mudança está em nossas mãos. Vamos todos juntos exercer de forma positiva a nossa indignação. Sim, porque tudo que os governantes mal-intencionados desejam é a nossa inação, a nossa acomodação. Pode ser uma genuína ignorância por não saber o que fazer. Mas há, sim, muito que todos nós podemos e devemos fazer.

Primeiro, se ficarmos mudos e desesperançados, esses governantes deitam e rolam, sentindo que não precisam prestar contas, que podem agir sem qualquer satisfação ou respeito àqueles que os colocaram em posição de poder.

Em 2022, essa é a nossa chance!

Serão cinco cargos ao todo que nós, SIM NÓS, definiremos, e todas essas posições, vale a redundância, são essenciais, cruciais e fundamentais nas nossas vidas. Sintam essa nossa responsabilidade. Elegeremos ninguém menos que (i) o presidente da República, (ii) o governador do nosso estado, (iii) um senador que nos representará no Senado; (iv) deputados federais e deputados estaduais.

Como podemos fazer a diferença?!? Elegendo aquele/aquela que mereça nos representar. E, para isso, devemos já começar a fazer a lição de casa! Cada um de nós tem um papel único nessas escolhas. Nós é que colocamos essas pessoas lá, direta ou indiretamente. Somos muitíssimo responsáveis. Deputados e senadores são fundamentais por atuarem na relação com o executivo federal, com o presidente e com ministros. Já os cargos legislativos, dos tais deputados federais e deputados estaduais, eles são responsáveis pela criação de leis e de tudo que acontece no Congresso!

Devemos já exigir deles que se pronunciem sobre seus programas de governo ao invés de simplesmente rechaçar seus concorrentes. Aqui no Brasil, os candidatos estão extremamente mal-acostumados. Eles nem sequer apresentam seus programas, a sociedade não cobra e a imprensa finge que não é com ela. As promessas dos candidatos são desconhecidas. Temos de acordar, cobrar, exigir o debate entre eles. Os candidatos têm de se expor! O povo não pode ficar só assistindo. Em outros países do mundo isso não acontece porque a sociedade civil não permite. Ela está sempre na espreita, vigiando, fiscalizando e cobrando.

Nós temos de dar lugar à pessoa que julgamos ser a mais condizente com as nossas aspirações. E todos me perguntam “como posso saber”? Fácil!!! Imagine que ele ou ela seria candidato(a) a primeiro(a) namorado(a) de seu filha(o) ou neta (o). O que você faria?! Tenho certeza de que você saberia como se informar sobre essa pessoa! Por favor esgote todos os seus recursos para conhecer esse que vai falar em seu nome! Comece já. Conscientize-se. Faça desse exercício a maior tarefa dos seus próximos meses para não validar a máxima de que a maioria de nós já se esqueceu de em quem votou nas eleições passadas. Isso tem de mudar.

Não tenham dúvida de que a inércia é uma das forças mais poderosas do Universo! Indignação é fermento do espírito de resistência – sem alienação mental, derrotismo covarde. Senão

seremos cúmplices!

Buscando eu mesma a contribuição que eu posso dar e inspirando-me nessa força da indignação, chamei a mim a tarefa de apontar em meus artigos alguns dos motivos que o povo brasileiro tem para encher o peito de indignação. Nos próximos artigos, tentarei dissecar absurdos, da forma mais didática possível, que nós brasileiros vivenciamos aqui na nossa pátria, porque não podemos nos furtar de entender o que acontece. Se o povo se conscientizar, se educar, ficará muito mais embaraçoso e arriscado aos mandantes do momento tomar atitudes incompreensíveis sem pensar duas vezes na reação popular.

O primeiro assunto será sobre a prisão de corruptos neste país. Arregacemos as mangas para dar boas-vindas a 2022!

*Isabel Franco, advogada sócia da área de Compliance, Investigação e Penal Empresarial do Azevedo Sette Advs. Especialista em legislação anticorrupção. Com mestrado pela Fordham University (NY), é embaixadora do CWC – Compliance Women Committee, conselheira do Instituto Não Aceito Corrupção, fundadora da Mesa-Redonda de Compliance e membr

Este texto reflete única e exclusivamente a opinião do(a) autor(a) e não representa a visão do Instituto Não Aceito Corrupção

Esta série é uma parceria entre o blog e o Instituto Não Aceito Corrupção (Inac). Acesse aqui todos os artigos, que têm publicação periódica