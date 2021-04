Fé, alegria e esperança

Jesus Cristo é o nosso grande Mestre e Irmão Maior. As lições que nos trouxe no Evangelho, até hoje, dois mil anos depois, não foram perfeitamente compreendidas. Tampouco tem sido seguido pela humanidade o seu exemplo de amor incondicional ao próximo.

No entanto, Jesus não nos abandona. Não desiste de nós, mesmo quando perseveramos nos erros. Ele nos acolhe e nos aponta o caminho para o Pai. Mas esse caminho devemos trilhar com nossas próprias pernas.

Jesus nos protege do mal externo, mas cada um de nós deve se precaver do mal que nós mesmos somos capazes de fazer, a nós, ao próximo e à natureza.

A Páscoa de 2021 é um momento que deve inspirar profundas reflexões a todos nós, mesmo aos que não professam uma fé cristã.

Vivemos a etapa mais trágica de nossa história como nação. A cada dia, milhares de famílias perdem entes queridos, avôs, pais, filhos, netos, cônjuges, amigos. A cada dia, mais brasileiros buscam e não conseguem assistência médica e aguardam, aos milhares, uma vaga para internação ou um equipamento para respiração. Profissionais de saúde, que se desdobram na assistência aos enfermos, estão exaustos e muitos também foram vencidos pela doença. E as vacinas que poderiam salvar tantas vidas não foram adquiridas no tempo certo e no volume necessário.

Tudo isso tende a conduzir muitos para sentimentos de medo, revolta, desespero e depressão. Nada disso é capaz de ajudar.

Nessa hora, a mensagem e o exemplo do Cristo devem nos guiar como o farol que dissipa as trevas e orienta o navegador a prosseguir com segurança, evitando o choque com os arrecifes ou o encalhe nos bancos de areia.

Ante os dias mais sombrios, Jesus nos recomenda a fé, a alegria, a esperança.

A fé no amor do Pai que não desampara as suas criaturas. A fé na justiça divina e na imortalidade do espírito.

A alegria de cumprirmos a pequena tarefa que nos cabe na construção de um mundo fraterno.

A esperança na nossa capacidade de corrigir nossos erros e seguir. A esperança na vitória do bem e do amor.

Feliz Páscoa!

*Luiz Henrique Lima é auditor substituto de conselheiro do TCE-MT