Fazenda põe Midas contra sonegação de RS 164 mi no setor joalheiro

Na manhã desta quinta-feira, 17, a Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo deflagrou a Operação Midas, que investiga indústrias do setor joalheiro suspeitas de sonegar receitas para deixar de pagar cerca de R$ 164 milhões em impostos nos últimos cinco anos. A ação conta com 86 agentes fiscais, 42 agentes da Polícia Civil e acontece simultaneamente em 22 alvos distribuídos em sete cidades: Cesário Lange, Cotia, Jarinu, Limeira, Pirassununga, São José do Rio Preto e São Paulo.

O objetivo da operação é coletar documentos físicos e digitais que comprovem os indícios preliminares levantados pelo Fisco de que as empresas teriam omitido parte do faturamento para seguirem enquadradas no Simples Nacional e recolherem Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) com alíquotas menores. O teto anual para participar deste regime de tributação é de R$ 3,6 milhões.

De acordo com a Secretaria da Fazenda, as indústrias que são alvo desta operação deixaram de pagar uma alíquota de 18% de ICMS para recolher, no máximo, 4,7%. O montante das contribuições das empresas que são alvos nos últimos cinco anos foi de R$ 10 milhões. A estimativa é que elas deveriam ter recolhido R$ 174 milhões, cerca de 17 vezes mais do que os valores pagos.

Os indícios levantados pelo Fisco apontam ainda que as suspeitas não se restringem apenas a empresas no setor enquadradas no Simples, mas também no Regime Periódico de Apuração.

Para investigar as suspeitas de sonegação, a Secretaria da Fazenda monitorou as indústrias de jóias e bijuterias identificando o volume de insumos adquiridos em comparação com o valor da venda do produto final. A análise permitiu a identificação da incompatibilidade entre a receita declarada pelas empresas e suas transações comerciais.