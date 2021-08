Fazenda de São Paulo cassa aposentadoria de agente fiscal de Rendas suspeito de causar prejuízo de R$ 9 milhões aos cofres do Estado

A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo cassou a aposentadoria do agente fiscal de rendas Manoel de Almeida Henrique, suspeito de causar um prejuízo de quase R$ 9 milhões aos cofres públicos paulistas. A decisão foi publicada nesta quarta-feira, 25, no Diário Oficial do Estado.

O servidor foi punido sob acusação de beneficiar o grupo farmacêutico Johnson & Johnson em fiscalizações, livrando a empresa de multas tributárias milionárias. A sanção foi aplicada após manifestações favoráveis da Corregedoria da Fiscalização Tributária e da Consultoria Jurídica da Secretaria de Fazenda.

As suspeitas de irregularidades levaram a Corregedoria a sugerir a abertura de um processo administrativo contra o então fiscal em outubro de 2015. A investigação, no entanto, só foi instaurada no final de 2019, quando ele já estava aposentado há quase quatro anos.

A apuração preliminar já apontava que Henrique agiu em favor da empresa ao determinar o encerramento do trabalho de fiscalização que atingia três estabelecimentos da Johnson & Johnson. Na época, ele chefiava equipe de fiscalização em Taubaté, no Vale do Paraíba e, de acordo com a investigação, determinou ‘que todos os serviços fossem interrompidos’.

“Ciente das novas informações e de que haviam infrações já detectadas, o AFR [agente fiscal de rendas] Manoel determinou o encerramento dos trabalhos em 17/04/2015 na situação que se encontravam, sem a lavratura dos respectivos AIIM [autos de infração e imposição de multa]. Oportuno destacar que, conforme comunicação de Manoel encaminhada a esta Corregedoria, tal decisão foi tomada ‘conhecidos os fatos e analisados seus riscos para a administração tributária, inclusive para o contribuinte multinacional, que não possui histórico de mal comportamento tributário’”, diz a apuração preliminar da Corregedoria.

