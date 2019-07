‘Fantasma da Calábria’ na Justiça Nicola Assisi, preso nesta segunda, 8, será levado para audiência de custódia na Justiça Federal em Santos (SP), às 14 hs, com o filho, Patrick; os dois são acusados de integrarem o braço na América do Sul da Ndrangheta, máfia calabresa, no Sul da Itália