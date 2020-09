Falar a língua digital pode ser tão importante quanto falar inglês

Que a pandemia deixará marcas na sociedade como um todo é inquestionável, haja vista as numerosas vítimas do vírus, mas, por outro ponto de vista, no âmbito dos negócios, deixará também para trás aqueles que não entenderam que o digital não é mais uma opção ou um setor dentro de uma empresa.

Muitos especialistas afirmam que a pandemia acelerou a digitalização dos negócios em 10 anos, isso trouxe impactos econômicos absurdos para aqueles que não estavam no digital. Do microempreendedor a grandes empresários, a crise gerada pelo novo coronavírus abalou diversos setores da economia. E isso não tem relação apenas com o ramo de atuação, mas também está intrinsecamente ligado à presença única e exclusiva no meio físico.

No atual cenário, não importa se você é dono da padaria do bairro, médico, dentista, advogado, vendedor ou autônomo, nunca foi tão importante trabalhar o digital como a espinha dorsal do seu negócio. É preciso dedicar tempo para ter presença nas redes sociais, engajar o público e sair à frente da concorrência. Obviamente, não visando se tornar um digital influencer, mas utilizando a internet como meio potencializador para aumentar o alcance, reconhecimento e converter em vendas que irão reaquecer a economia como um todo.

E nessa conversa é preciso salientar que as pessoas estão nas redes sociais em busca de verdade, um conhecimento sobre sua dor momentânea ou um entretenimento que a deixe mais leve, isso torna qualquer profissional o ator principal de sua comunicação, pois o conhecimento está em você.

Sei que você não aprendeu sobre comunicação nas faculdades tradicionais, principalmente sobre comunicação nos meios digitais, mas como o português é utilizado para se comunicar no dia a dia, assim será o digital em uma sociedade que viverá o home office, o e-commerce, entre outros hábitos online, que permanecerão pós-pandemia.

Provavelmente você está se perguntando: como fazer isso? como criar um perfil de sucesso nas redes? A verdade é que não existe uma receita de bolo ou fórmula mágica, mas se eu pudesse te dar um conselho, eu diria o seguinte: seja você mesmo!

As pessoas estão em busca da verdade. É imprescindível ser fiel à sua essência e não adianta passar uma imagem que não é sua, o público espera uma sintonia entre o que é falado e o que é feito. Além disso, tão importante quanto ser verdadeiro, é ajudar as pessoas a amenizarem ou até mesmo resolverem seus problemas, seja através de um produto, serviço ou conhecimento.

A digitalização e o uso das redes te permite ser o ator principal da sua comunicação, pois o conhecimento está em você. Mas para isso você precisa aprender um novo idioma.

Sei que há pouco tempo se falava que quem não falava inglês estava fadado ao fracasso, mas hoje, falar a língua digital é tão importante quanto, pois quem não sabe se comunicar no seu país, dificilmente saberá se comunicar fora dele. O idioma digital é o novo normal que se torna necessário.

*Alex Monteiro é sócio-fundador da Non Stop, agência de talentos digitais da América Latina