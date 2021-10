Fala para o vereador: os medos e suas consequências na gestão do Legislativo

Agentes públicos podem ter dificuldade em executar seus planos na administração pública por conta do chamado direito administrativo do medo, conceito que engloba o medo e a paralisia na tomada de decisões e que pode levar a um “apagão de canetas”, explica o promotor de Justiça Affonso Ghizzo Neto, em seu programa “Fala Para o Vereador”. Para tratar do tema, o novo episódio do podcast traz a participação do autor do livro “O Direito Administrativo Do Medo”, o advogado Rodrigo Valgas.

Com o tema “O direito administrativo do medo”, no terceiro episódio do podcast, a dupla traz reflexões sobre os medos enfrentados por gestores públicos e suas consequências na administração pública, além de soluções práticas para combatê-los.

O projeto “Fala Para o Vereador”, criado em parceria com o Centro de Estudos da Administração Pública do Brasil (Ceap Brasil), é gratuito e pode ser acessado através das plataformas do Spotify e Youtube. Uma vez por mês, o promotor de Justiça Affonso Ghizzo Neto, do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, com larga experiência no combate à corrupção, traz ao podcast um especialista dos temas ligados ao direito público para debater como os parlamentares podem melhorar a atuação no legislativo.

“O direito administrativo do medo pode travar, engessar e impedir pessoas que querem atuar, que se elegeram democraticamente para isso, e são impedidas porque o sistema é ‘disfuncional’, não funciona. A pessoa se planejou, mas não consegue executar seus atos em virtude do sistema”, reflete Neto. Em seu livro, Valgas trata do medo no processo de tomada de decisão, o risco e a fuga da responsabilização dos agentes públicos dos órgãos de controle externo, que podem levar a um ‘apagão das canetas’ e paralisia dos agentes.

O autor pondera que existe um nível aceitável de medo, que pode ser produtivo, mas é preciso encontrar o equilíbrio. “O medo em doses homeopáticas é bom. Todos nós temos algum medo e ele faz com que a gente pense duas vezes antes de fazer qualquer coisa. O que não dá é pro sujeito ficar num nível de racionalidade tal que, não importa o que ele faça, (pensa que) necessariamente vai ser acusado de algum ato de corrupção”, pontua.

Uma questão diretamente envolvida no fenômeno do direito administrativo do medo é a corrupção. A partir do pensamento do jurista Modesto Carvalhosa, de que a corrupção e/ou as irregularidades vão estar em qualquer governo, por mais honesto que seja o administrador público, surgem as provocações: é possível um administrador ter uma administração pública sem nenhuma prática de corrupção? Isso vai causar certa paralisia no agente público ou é preciso ter equilíbrio para entender que isso faz parte “das regras do jogo”?

Para Valgas, é preciso entender as realidades distintas dos municípios brasileiros. Há, contudo, práticas arraigadas na administração pública brasileira. “O problema – e aí vem a complexidade – é que a corrupção pode envolver muitos autores. Às vezes o prefeito, por exemplo, está bem intencionado e não está envolvido num ato de corrupção, que pode acontecer no seu governo. Mas daí presumir que ele necessariamente estará envolvido nesses atos de corrupção, acho que não podemos generalizar”, analisa.

“A gente (sociedade brasileira) talvez descontente com o nível quer de escolaridade, quer de ética desses governantes, passamos a acreditar que os órgãos de controle administrariam melhor do que esse pessoal eleito por voto popular. Isso é perigoso porque concordamos que fora da democracia não há salvação”, reflete. Valgas defende que para chegar a um equilíbrio é preciso diálogo institucional. “Exige que o Executivo dialogue com o Ministério Público, mas exige também respeito mútuo de deferência”, conclui.

Algumas nuances são mais sutis. No último capítulo de seu livro, o autor trata das técnicas de fuga da responsabilização: como o agente tenta se blindar de uma eventual responsabilização estando à frente de cargos públicos. Uma delas é a técnica da delegação – quando o gestor delega a outros agentes públicos a homologação de licitações, por exemplo. “Ao invés de o prefeito homologar a licitação pública, para fugir dos riscos de responsabilização por ter participado do processo licitatório, acaba utilizando essa técnica de delegar a terceiros”, explica Valgas.

Como chegar, então, a um nível de medo e de controle que não cause paralisia? A busca da transparência é um caminho importante. “Ele deve exercer o direito de pedir informações ao município, de fiscalizar com serenidade”, indica o autor, que complementa: “o tema da governança é a bola da vez, em termos da gestão pública, que coloca metas e objetivos para um ambiente íntegro, programas de integridade. Os vereadores podem e devem tentar implementar de algum modo, e tem absoluta iniciativa legislativa para esse tipo de temática”.

Confira o conteúdo completo no Spotify:

Sobre o podcast

O promotor de justiça de Florianópolis decidiu criar um podcast para auxiliar vereadores e vereadoras a lidar com temas relacionados ao combate da corrupção. Com a companhia de amigos especialistas no direito público, Affonso Ghizzo Neto traz em um bate papo os principais temas envolvendo a administração municipal.