Fala, Bendine 2 Veja o novo depoimento do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobrás, Aldemir Bendine, preso na Operação Cobra, fase da Lava Jato deflagrada em julho de 2017, por suposta propina de R$ 3 milhões da Odebrecht; durante duas horas e meia, ele falou ao juiz Sérgio Moro