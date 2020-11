Fakes arguments ou apenas falsas polêmicas?

Contra fatos não há argumentos que resistam. Se os fatos são técnicos, então, nem se fala. Após um certo debate político que recentemente contaminou os fundamentos da engenharia e da governança republicana, é preciso voltar para o mundo real e deixar claro que o túnel não compete com a ponte. Este é um falso dilema que serve apenas para atrasar o desenvolvimento da Baixada Santista e estender o debate por intermináveis anos.

Uma ponte ligando Santos e Guarujá é, neste momento, o projeto mais eficiente e mais rápido para atender a uma demanda centenária da população local e de todos os setores da economia que giram em torno do maior porto da América Latina.

Seu projeto executivo está pronto, atendeu a todas as demandas feitas pelo Porto de Santos – o maior da América Latina e por onde passa boa parte do PIB nacional – e depende única e exclusivamente de aval do Governo Federal. Suas obras, que já poderiam ter começado no ano passado, começam imediatamente após este aval.

Neste debate de falsos argumentos, é preciso esclarecer alguns aspectos vitais. O primeiro é que o Governo de SP defende realizar primeiro esta obra porque ela se viabiliza tanto econômica quanto administrativamente. A ponte Santos-Guarujá será bancada pela iniciativa privada e entra no contrato de concessão da Ecovias, responsável pelo sistema Anchieta-Imigrantes. Investir em um projeto viável economicamente se torna a melhor solução ainda mais nos tempos atuais com as dificuldades impostas pela pandemia.

Embora estudos do Simulador de Tanque de Provas, respeitado laboratório de engenharia naval da USP/Poli, provem não haver obstáculos à expansão do Porto no projeto da ponte Santos-Guarujá, alguns defensores do túnel afirmam que nenhum dos grandes portos do mundo possui ponte como rota de navegação.

Nada mais falso. O Canal do Panamá inaugurou no ano passado a Ponte Atlântico, a terceira no local. Trata-se da maior ponte do mundo construída em concreto, com 4,605 quilômetros de extensão e vão central de 530 metros – o projetado na Santos-Guarujá é de 750 m.

Em agosto deste ano, o ministro Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) reconheceu em uma webinar do Grupo a Tribuna o trabalho exaustivo do Governo de SP para adequar o projeto de engenharia às questões relacionadas à manobrabilidade do Porto de Santos. E deixou claro que não é contra a ponte, desde que essa manobrabilidade seja preservada. E o projeto da ligação seca vai garantir que não haverá obstáculos aos trabalhos e à expansão do Porto de Santos.

Há ainda outros dois pontos que devemos mencionar. Além de não ser contra o túnel, o Estado de SP concorda que ele possa ser realizado quando a situação econômica permitir. São soluções importantes para a mobilidade urbana e a logística nacional que só irão alavancar a qualidade de vida e a econômica da região.

No entanto, para um debate justo e coerente é preciso ser claro com a população. Além da questão financeira, há um outro ponto. Como o projeto prevê, o túnel não se localiza na ponta da praia. Vai ligar a região do Macuco, em Santos, à outra ponta, no Linhão, não sendo uma ligação tão rápida assim, pois os motoristas terão de enfrentar ao menos 30 minutos de trânsito do lado santistas e outra jornada similar do lado do Guarujá.

Vivemos num momento em que as discussões, as polêmicas e as bravatas querem se sobressair ao trabalho, ao planejamento e à responsabilidade financeira. Alimentar uma falsa disputa de ponte x túnel é torcer para que a ligação seca não saia do papel. É querer o “quanto pior, melhor”. Se querem alimentar uma disputa, é preciso não perder o foco de que quem perde, neste caso, é a população. É claro que a existência da ponte não inviabiliza o túnel. Nós temos que olhar para a frente e não ficar parados em jogos políticos. A população aguarda há anos por esse projeto e estamos prontos para iniciar essa importante obra. A hora é agora.

*João Octaviano Machado Neto, secretário estadual de Logística e Transportes