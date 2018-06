‘Fake news não me intimidam’, diz Lewandowski sobre notícia falsa do julgamento de Lula

BRASÍLIA – O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), aproveitou a sessão da Corte desta quinta-feira, 21, para desmentir uma notícia falsa sobre o julgamento do pedido de liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Segunda Turma, marcado para a próxima terça-feira, 26. A fake news, como chamou o ministro, afirmava que a sessão de julgamento seria secreta, por determinação de Lewandowski, que leu a matéria falsa no plenário da Corte.

Presidente da Segunda Turma, Lewandowski disse que as fake news não o intimidam e reforçam sua “firme intenção de cumprir a Constituição e as leis do País”.

“Quero aproveitar a oportunidade para desmentir categoricamente essa fake news e dizer que as nossas sessões da Segunda Turma são públicas, e o acesso à imprensa é absolutamente franqueado, sem nenhuma restrição”, destacou Lewandowski, que disse ter recebido a notícia falsa através de mídias sociais.

Liberdade. Condenado em segunda instância a 12 anos e um mês pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex no Guarujá, o ex-presidente Lula entrou no início deste mês com um novo pedido de liberdade no STF e Superior Tribunal de Justiça (STJ). A petição é para que as Cortes suspendam os efeitos da condenação até que julguem no mérito os recursos extraordinário (analisado no STF) e especial (do STJ). No STJ, o pedido já foi negado individualmente pelo ministro relator da Lava Jato no tribunal, Felix Fischer.

No entanto, a petição feita ao STF foi enviada pelo ministro relator do caso, Edson Fachin, para análise dos ministros da Segunda Turma, composta ainda por Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Celso de Mello.

Os recursos contra a condenação que resultou na prisão de Lula ainda precisam ser admitidos pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) para que cheguem aos tribunais superiores. O TRF-4 já rejeitou a concessão de efeito suspensivo no caso. (Amanda Pupo e Rafael Moraes Moura)