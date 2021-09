Fake news e o silencioso rompimento com a democracia

Os autores Levitzky e Ziblatt no livro Como as Democracias Morrem mostram como até o final da Guerra Fria, a derrocada das democracias ocorria de maneira clara – quiçá inquestionável – por meio de golpes militares que utilizavam da violência e da coerção. Atualmente, o rompimento democrático acontece de forma mais silenciosa, gradual e tênue. Líderes eleitos, através do sufrágio popular, subvertem as instituições estabelecidas, buscam dividir em vez de unir e, frequentemente, apostam no corte constitucional e aprovação das legislaturas para atingirem suas prioridades.

Todavia, o que causou o cenário descrito acima? Há uma miríade de causas, mas dois elementos precisam ser apontados: a crise de 2008 e o avanço das fake news. A explosão da bolha imobiliária estadunidense comprometeu partes das riquezas nacionais e diminuiu o poder do welfare-state. Ela teve seu início a partir da forte queda do índice Dow Jones em julho de 2007, motivada pela hipótese do colapso hipotecário, que arrastou várias instituições financeiras americanas para a situação de insolvência. Grandes corporações receberam dinheiro do Estado, enquanto o cidadão comum foi duramente prejudicado, consequentemente viu-se uma descrença crescente da capacidade da democracia representativa de atender e cuidar dos seus representados.

Já as fakes news se mostram longe de serem verdadeiramente enfrentadas. As redes sociais se articulam com sentimentos e paixões em detrimento de fatos históricos e a noção de pós-verdade se alavanca na ideia que opiniões e instintos pessoais são mais importantes que a racionalidade, a ciência e os fatos. Plataformas como Facebook e Whatsapp concentram relações entre familiares, amigos, colegas de trabalho que são alimentadas por paixões, elementos lúdicos, crenças e as mais diversas emoções. Esse cenário é propício para a difusão de inverdades, supremacia de visões pessoais e a desordem da opinião pública.

O embate entre indivíduos sem a devida checagem de fatos é desastroso para a democracia. E o caso brasileiro parece ainda mais preocupante, pois as fake news estão institucionalizadas e parecem ter o poder de durar para sempre, como foi o caso do kit gay propagado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele, assim como Donald Trump durante seu mandato nos Estados Unidos, usa as redes sociais não apenas para atacar a mídia e adversários políticos, mas também para deslegitimar o sistema político-eleitoral, trazer dúvidas descabidas ao eleitor e criar desconformidade social.

Precisamos, antes de tudo, reaprender a escutar o outro. Também é urgente que haja um amplo debate para que se discuta o impacto das novas tecnologias na sociedade e no processo democrático. Vivemos um paradoxo entre o avanço tecnológico e um possível desastre político alimentado pela proliferação de notícias falsas.

*Gabriel Rossi é professor da ESPM e USP/ESALQ, pesquisador de cultura de consumo e tendências socioculturais