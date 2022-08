Fake news e as eleições

No Brasil, o legislador constituinte de 1987/1988 – norteado pelo espírito de expurgar do mundo jurídico as mazelas deixadas pelo período ditatorial -, foi expresso ao restaurar de forma definitiva no país o fortalecimento da Democracia, na esteira do fundamento de que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos pelo voto obrigatório, a fim de construir uma sociedade livre, justa e solidária.

Daí ter-se instalado no território nacional um Estado de plena liberdade democrática, na exata diretriz de que todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros o exercício da soberania popular mediante o exercício do sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos.

E a liberdade de expressão do eleitor é a garantia maior do cidadão, a fim de que possa manifestar seu pensamento, de modo a fomentar a profusão do debate de ideias e de discussões democráticas, que desaguem na escolha daqueles candidatos que venham melhor representar-lhe.

Contudo, se de um lado a Carta Magna assegura a livre manifestação de pensamento e à expressão de comunicação, por outro, o artigo 220 do texto constitucional revela não cuidar-se de um postulado ilimitado, imune às demais disposições constitucionais, já que pressupõe o respeito a outras liberdades e direitos também consagrados na Lei Maior.

Noutras palavras, a Constituição Federal brasileira não se compatibiliza com comportamentos que, a pretexto de exercer a liberdade de expressão, ganhem contornos de ameaças antidemocráticas, que possam afetar a normalidade e a legitimidade das eleições.

E as “Fake News” – consistente na propagação indiscriminada de um comportamento inautêntico de distribuição artificial de conteúdos falsos, cujo objetivo principal procura legitimar um ponto de vista evidentemente inidôneo – tem se notabilizado como um fenômeno digital com grande potencial de perturbar a regularidade do processo eleitoral, a resultar em danos às candidaturas e a influenciar no resultado das urnas, em detrimento da lisura informacional, a contaminar o voto que deve ser lúcido, voluntário, consciente e, sobretudo, livre de desinformação.

Por essa razão, compete à Justiça Eleitoral (jurisdição especializada), na aplicação da lei, velar pela lisura do pleito eleitoral, de modo a tutelar a garantia da livre manifestação da soberania do eleitor na escolha de seus representantes, com o fito de expurgar do cenário eletivo as práticas espúrias capazes de prejudicar as eleições.

De tal sorte, presente um quadro de notícias falsas (observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa) que comprovadamente tenham sido decisivas para que determinado candidato tenha se sagrado vencedor – a tornar a sua eleição viciada – a votação pode e deve ser anulada, nos exatos termos do artigo 222 do Código Eleitoral (É também anulável a votação, quando viciada de falsidade, fraude, coação, uso de meios de que trata o art. 237, ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágios vedado por lei), tendo em vista que, nessas condições, a captação dos votos será resultante de uma indevida interferência perante o eleitorado, em grave desfavor da liberdade do sufrágio.

Além do mais, não se pode perder de vista que a legislação brasileira dispõe de instrumentos outros para refrear o abuso ou a manipulação da difusão de informações falsas nas redes sociais com o potencial espúrio de dar causa a danos individuais ou coletivos, a fim de garantir a vida privada e a ampla liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento, com respeito aos usuários da “internet” em sua livre formação de preferências sociais e políticas e de uma visão de mundo pessoal, com responsabilidade compartilhada pela preservação de uma esfera pública livre, plural, diversa e democrática.

Assim, vale lembrar que a criação e a utilização de um perfil falso com a finalidade de caluniar, difamar, injuriar ou ameaçar alguém, além de representar causa de responsabilização penal pelos crimes em espécie (Código Penal, artigos 138, 139, 140 e 147), também constitui a prática do crime de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, cuja conduta dissimulada é repudiada pela Constituição Federal ao vedar o anonimato como forma de garantir a liberdade de expressão (CF, artigo 5º. IV).

E o alcance da identificação do endereço de protocolo de “internet” e o rastreamento do registro de conexão – qualificado como o conjunto de informações referentes à data e hora de início e término de uma conexão à rede mundial de computadores, sua duração e o endereço IP utilizado pelo terminal para o envio e recebimento de pacotes de dados – constitui mecanismo indispensável acerca do descobrimento do criador do perfil falso.

Obtenção essa – regulada pela Lei 12.965 (Marco Civil da “Internet”) – que deve se dar por meio de autorização judicial – em caráter de liminar ou não – com vistas a formar conjunto probatório do processo judicial cível ou penal, cuja ordem será dirigida ao provedor de acesso responsável pela guarda e fornecimento desses registros, desde que fundados os indícios da ocorrência do ilícito, sem prejuízo da preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas.

Nessa senda, pouco importa o meio pelo qual a prática de “Fake News” seja consumada – real ou virtual – o fato é que a lei brasileira possui instrumento jurídico-legais para debelá-las.

E isso, sem prejuízo do dever dos cidadãos de refrear o impulso de retransmitir, difundir ou divulgar fatos – sem a checagem prévia de sua absoluta sua veracidade junto a veículos de informação tradicionais e confiáveis, norteados pelo dever de incredulidade das informações que são despejadas massifica e diariamente sobre a sociedade, a contribuir com a forte atuação que se espera do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais.

*Adib Abdouni, advogado criminalista e constitucionalista