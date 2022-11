Fake news: como a Justiça busca a verdade

Conta uma parábola que, certa vez, a Mentira e a Verdade foram se banhar e para isso deixaram suas vestes na beira do rio. A Mentira, então, teria saído mais rápido das águas e subtraindo as vestes da outra, saiu correndo o mundo vestida de Verdade. Enquanto isso, a Verdade, se recusando a vestir a roupa alheia, teria preferido permanecer nua. Essa seria a razão pela qual as pessoas costumam tomar a Mentira por Verdade (cnbb.org.br/a-verdade-e-a-mentira/).

Desde os primórdios, a humanidade busca fórmulas para tentar diferenciar a verdade da mentira, a tarefa, no entanto, nunca foi fácil. Os gregos já debatiam sobre a percepção do mundo, com uns defendendo que tudo era movimento (“ninguém se banha no mesmo rio duas vezes, pois, as águas já não são as mesmas”), e outros dizendo que a essência das coisas era imutável (Parmênides e Zenão, de Eléia).

Essa dualidade está presente em nosso pensamento e em nossa moralidade: certo, errado.

Esse sistema dual, todavia, é limitado, pois, em inúmeras situações, há uma variedade de cores que não se esgotam numa fotografia em branco e preto. Mas há situações em que a escolha é efetivamente binária: fazer ou não fazer.

Nesse período eleitoral que acabamos de vivenciar, a quantidade de fake news em circulação foi gigantesca, e o tribunal eleitoral não tem capacidade de impedir todas as divulgações. De forma que cabe a população buscar mecanismos que permitam a identificação da mentira, mesmo vestida de verdade.

Os sofismas são o exemplo grego das meias verdades, ou meias mentiras. Você usa um dado de conhecimento geral, aceito como verdade, e acrescenta outro que se quer divulgar, assim, a mentira cavalga nas costas da verdade. Como parte da história é verdadeira, as pessoas são levadas a tomar o restante, também, por verdadeiro, o que não corresponde à realidade.

A Justiça é obrigada a julgar milhares de demandas diariamente, e como faz para saber com quem está a verdade?

A Justiça, no princípio, não sabe quem está falando a verdade e quem está mentindo ou quais partes da causa são verdades e quais são mentiras. Para descobrir a realidade dos fatos e poder decidir a causa, a Justiça usa um método que foi evoluindo no decorrer dos séculos: o contraditório. O método consiste em submeter a versão de uma das partes ao confronto da parte contrária, mais ou menos o que vimos nos debates eleitorais. Claro, com mais tempo e mais métodos de checagem.

Não basta apenas ouvir os contrários, depois, é preciso permitir que cada uma das partes apresentem as provas que possuem daquilo que alegam. Não basta mera alegação. Alegar e não provar, em princípio, não tem valor.

Assim, após a apresentação das histórias e elaboração dos pedidos, que chamamos de dedução das demandas ou fase postulatória; temos uma segunda etapa, importantíssima, chamada de fase probatória.

No período de apresentação das provas é possível ouvir testemunhas, acusados e vítimas, realizar exames e perícias, vistoriar documentos, apreender objetos, enfim, todo um leque enorme de possibilidades que permitam chegar à verdade. Ou seja, nesta fase, a demanda não se restringe apenas ao discurso das partes, mas terceiros são chamados para relatar o que sabem a respeito do acontecimento para que se possa com a colaboração de outras pessoas, especialistas ou testemunhas, poder chegar à reconstituição histórica precisa do evento.

A sociedade humana tem documentado com satisfatório grau de realismo muitos eventos históricos, especialmente quando desenvolve um método científico para coleta e constatação desses dados. Passamos a medir as populações através do censo, medir as taxas de inflação e o desenvolvimento do PIB, e assim, inúmeros outros acontecimentos.

As ciências conseguiram desenvolver métodos bastante sofisticados para afastar erros e mentiras, e poder obter a realidade dos acontecimentos, seja na área da economia, da saúde e em muitas outras. Por quais razões não conseguimos o mesmo na política?

Por causa das paixões. Quando as pessoas se apaixonam, deixam de ouvir a razão, para perseguir cegamente o objeto do desejo. E alguns políticos descobriram a fórmula mágica para encantar a população. Além disso, pouca gente usa métodos científicos para checar informações da política, observa-se muito o chamado argumento de autoridade: se foi o fulano quem disse, então, é verdade. Por exemplo, quem disse foi Rui Barbosa, Einstein, o Papa, o Ministro, e chega até ao Pastor ou Padre. Não são apenas autoridades religiosas, autoridades civis também, mas inclui pessoas conhecidas por sua notoriedade, antigamente, eram os filósofos e professores, hoje, são os influencers. Se saiu no blog tal ou no canal do beltrano, então, deve ser verdade.

A imprensa já gozou da presunção de veracidade que, atualmente, migrou para as redes sociais. Essa presunção, todavia, não tem se confirmado, dado o número gigantesco de fake news que têm circulado pelas redes sociais.

Claro, há verdades também circulando conjuntamente; do contrário, não teriam credibilidade.

O problema é que muitas das informações que circulam pelas redes, nós não temos condições de comprovar imediatamente. Muitas narrativas não veem acompanhada das provas. E pior, algumas vezes, as provas são falsas. Foram gravados vídeos durante a pandemia, em cemitérios, dizendo que não haviam mortos dentro dos sacos pretos. Que o número de mortos estava sendo inflado mentirosamente para fechar as economias. Diziam que havia um plano macabro para prejudicar a economia ou prejudicar alguém.

Pois bem, nos processos judiciais, antes de o juiz prolatar sua decisão, ele deve verificar todas as provas. Não pode se restringir a ouvir apenas uma das pessoas envolvidas no litígio e verificar somente algumas das provas, deve ouvir todas as partes e verificar o conjunto das provas apresentadas. Há a possibilidade de instaurar incidente de falsidade documental ou realizar nova perícia, se houver suspeita de fraude.

Nas redes, as pessoas se restringem a ouvir apenas um lado, e desprezam completamente os argumentos do adversário, sequer chegam a ouvir, menos ainda, verificar as provas.

Outro ponto que precisa de muita atenção é a utilização de valores caros à sociedade como forma de obter credibilidade, assim, a utilização de valores como família, pátria e até Deus, são formas de procurar associar a mensagem com valores inquestionáveis. Como se a mensagem trouxesse dogmas, mandamentos que não podem ser questionados. Esse tipo de argumento visa obter a sujeição do ouvinte ou do leitor. Como posso questionar a mensagem que vem do líder do meu país, ou da liderança da minha igreja?

Claro que o outro lado, também, usa a pauta identitária para fidelizar seus adeptos, assim, termos como democracia, sustentabilidade, diversidade, e outros formam o arcabouço de valores defendidos ou propagandeados.

As pessoas se identificam com uma causa, com um valor, e passam a defender determinado partido como se aquele fosse o único defensor daqueles valores. A realidade mostra que nem sempre as coisas têm tamanha simplicidade.

Por vezes, um partido ou um grupo clama por determinado valor não porque o possua, mas exatamente porque não o tem (talvez, no subconsciente busque esse valor, sabendo que não o possui). Ou apenas use a simbologia para enganar incautos.

Quantas vezes já usaram o nome de Deus em vão? Na antiguidade e nas monarquias, o Rei era o ungido de Deus, sua autoridade não podia ser questionada, mas mataram tanto, abusaram tanto, que chegou um momento que a sociedade exigiu a separação da Igreja do Estado, a separação das liturgias da religião da coisas da vida civil; inclusive o Direito se bifurcou entre o Direito Canônico e o Direito Civil. Passamos a ter até o casamento religioso e o casamento civil.

A separação dos negócios do Estado e da Igreja foi um dos marcos da evolução da sociedade; mas nem todos, ainda, entendem a relevância desse princípio. Quem conhece um pouco da história compreende. O Direito Penal abandonou as provas de origem divina; afinal, a serpente é tão hábil em se disfarçar quanto à mentira.

No processo judicial temos, ainda, uma terceira fase procedimental antes da decisão: a apreciação das provas, a fase das alegações finais. Aqui, cada uma das partes pode realçar o poder de convencimento das suas provas, como pode questionar as provas da parte contrária. Esse momento é importantíssimo para verificar a sustentabilidade das alegações. Dizem que a mentira tem pernas curtas, e essa é a hora de desvendá-las. As vestes da verdade se amoldam mal na mentira. Os detalhes mostram quem está vestindo roupa alheia, que não lhe cabe. As provas para terem valor precisam resistir às críticas.

Analisar provas nem sempre é atividade fácil, mas, muita vez, basta um pouco de atenção para pegar a mentira. É preciso, no entanto, estar com os olhos abertos, sem usar a viseira dos preconceitos, sem juízos prévios, do contrário, podemos nos enganar e escolher a opção errada.

A vida é cheia de estradas maravilhosas que levam a lugares deslumbrantes; mas, também, possui caminhos pedregosos, árduos, perigosos e que terminam em penhascos. Saber tomar boas decisões é um dos grandes sucessos da vida, mas nem sempre a visão do futuro é clara. Há sempre névoas a nossa frente. Na dúvida, é preciso observar mais, prestar mais atenção aos detalhes, não se deixar iludir, conversar com outras pessoas, especialmente com quem está vendo coisas diferentes de nós.

Tomar decisões e fazer escolhas traz insegurança, receios, angústia, muita gente evita decidir, e prefere seguir a decisão alheia. O problema é que não estará livre das consequências.

“No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho” (Carlos Drummond de Andrade).

As fake news e as mentiras são pedras no meio do caminho de nossas vidas e obstáculos para o desenvolvimento da sociedade. Resta removê-las ou contornar.

*Ricardo Prado Pires de Campos foi promotor e procurador de Justiça (1984-2019), é mestre em Direito Processual Penal, e atualmente preside a associação denominada MPD – Movimento do Ministério Público Democrático

Este texto reflete a opinião do(a) autor(a)

Esta série é uma parceria entre o blog e o Movimento do Ministério Público Democrático (MPD). Acesse aqui todos os artigos, que têm publicação periódica