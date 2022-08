Fachin vota para restringir acesso a dados do patrimônio de candidatos e julgamento no TSE é suspenso

Um pedido de vista (mais tempo para análise) do ministro Alexandre de Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), adiou o desfecho do julgamento que vai definir os efeitos da Lei Geral da Proteção de Dados (LGPD) sobre as informações prestadas pelos candidatos.

Às vésperas das eleições de outubro, o TSE ainda não bateu o martelo a respeito dos dados que poderão ser acessados pela sociedade civil.

Os ministros começaram a votar nesta terça-feira, 9, em sessão administrativa, uma resolução do atual presidente do TSE, ministro Edson Fachin, para manter pública a maior parte das informações prestadas pelos candidatos.

A ideia é omitir apenas documentos pessoais, endereços residenciais e contatos telefônicos e eletrônicos. O objetivo, segundo o ministro, é preservar a segurança dos nomes em disputa.

A exceção seria para o detalhamento dos bens declarados à Justiça Eleitoral, justamente um dos pontos mais sensíveis do debate. Segundo a proposta de Fachin, ficariam disponíveis para consulta pública apenas o apontamento do bem e o valor dele.

Em seu voto, o ministro disse que o objetivo da resolução é a “pavimentação do caminho de balanceamento entre transparência e a proteção de dados”.

“Perante, portanto, as regras da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, sabe-se que para todos impõe-se a árdua missão de refletir sobre a leitura e a hermenêutica interpretativa que imprima a máxima eficiência da transparência com a proteção de dados exclusivamente pessoais”, defendeu.

Com o pedido de vista de Moraes, que assume a direção do tribunal na próxima semana, não há data para o tema voltar à pauta de julgamentos do TSE.