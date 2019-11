Fachin vota para permitir amplo compartilhamento de informações da Receita e Coaf com o MP O ministro havia sinalizado antes ser contrário à inclusão do Coaf no julgamento que trata inicialmente sobre Receita, mas acabou abordando os dois órgãos em seu voto. O objetivo de Fachin foi resolver os dois pontos, dando segurança jurídica, de forma a evitar que o assunto retornasse ao plenário