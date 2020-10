Fachin nega pedido dos irmãos Efromovich para sair da prisão domiciliar que a Lava Jato impôs Ministro destacou que caso ainda cabe recurso no Superior Tribunal de Justiça e, por isso, Supremo não pode julgar o habeas corpus no momento; empresários foram denunciados por corrupção em contratos de construção de navios com a Transpetro