Fachin manda intimar Maluf ‘pela última vez’ para pagar multa de R$ 2,7 milhões Ministro do Supremo acolhe manifestação da Procuradoria-Geral que cobra valores do ex-prefeito de São Paulo, em liberdade condicional aos 91 anos de idade, no âmbito de duas condenações impostas a ele por lavagem de dinheiro e crime eleitoral