‘Bolsonaro é um ladrão, por isso não assinei a CPI da Toga’, diz Fábio Trad a passageiro que o questionou em avião; assista

Hostilizado na manhã desta terça-feira, 29, em um voo comercial que saiu de Campo Grande com destino à Brasília, o deputado federal Fábio Trad (PSD-MS) defendeu em entrevista ao Estadão que o Congresso Nacional precisa colocar em debate a criminalização de abordagens como a que sofreu.

“Nós precisamos cogitar a possibilidade de criminalizar as condutas mais agressivas, sob pena de naturalizar essas agressões”, disse ao blog.

O deputado vê um “padrão de comportamento” nas abordagens recentes a autoridades e políticos. Um dos traços é a filmagem dos ataques para publicar nas redes sociais. “Essa tentativa de lacração já é, por si só, uma violência”, afirma.

Fábio Trad estava na poltrona do avião quando foi questionado por um homem, que ele não conhece, sobre a chamada CPI Lava Toga – comissão parlamentar para investigar o suposto “ativismo judicial” de autoridades de tribunais superiores, especialmente ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Por que o senhor não votou a favor, pelo menos para eles [ministros do STF] irem ao Parlamentar esclarecer para nós, população que não está satisfeita, o ponto de vista deles?”, questiona o homem enquanto filma a cena.

“O governo Bolsonaro quer fragilizar o Poder Judiciário para implantar uma ditadura corrupta no País. Na minha opinião, o Bolsonaro é um ladrão, por isso eu não assinei a CPI da Toga”, responde o deputado.

A resposta gerou uma confusão no voo. Eleitores do presidente Jair Bolsonaro (PL) começam a gritar e a comissária de bordo ameaça chamar a Polícia Federal (PF).

Um dos passageiros reage e diz que “ladrão é quem foi eleito”, em referência a Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Fábio Trad afirma que outro homem tentou agredi-lo e chegou ameaçá-lo na saída do voo. “Disse que quer me ver mano a mano a partir do dia 1º de janeiro, quando eu não for mais deputado”, conta.

O deputado avalia registrar boletim de ocorrência.”Estamos aceitando passivamente essas provocações, o que pode ser lido como estímulo”, afirma.

Abordagens semelhantes se avolumaram ao longo do mês de novembro. Bolsonaristas fizeram um protesto na porta do hotel onde os ministros do STF Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes ficaram hospedados em Nova York, nos Estados Unidos, para participar de um evento com lideranças empresariais. Eles foram chamados de “ladrão, bandido, vagabundo”.

Na mesma viagem, o ministro Luís Roberto Barroso chegou a ser ameaçado por uma brasileira durante um passeio pela Times Square. “Nós vamos ganhar esta luta. Cuidado! Você não vai ganhar o nosso País. Foge!”, grita a mulher.

Barroso ainda foi seguido por um homem que questionou a segurança das urnas eletrônicas. O episódio viralizou depois que o ministro respondeu: “Perdeu, mané. Não amola”.

O ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) e o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) também foram abordados enquanto tentavam embarcar em voos comerciais. O pedetista estava na fila de embarque em Miami, nos Estados Unidos, e foi chamado de “traidor” por ter apoiado Lula no segundo turno.

“Olha aqui, gente, quem tá aqui em Miami. Se aliou ao bandido do PT, Ciro Gomes, na fila aqui de Miami. O traidor. Falou um monte de bosta do Lula e se aliou a ele. Tá aqui, passeando em Miami, enquanto vocês estão aí passando dificuldade”, diz a mulher enquanto filma o pedetista.

Já o senador estava no aeroporto do Cairo, no Egito, onde aconteceu a COP27, cúpula do clima da Organização das Nações Unidas (ONU). “Para quê o clima se o País está destruído? 14 anos do PT. E o bandido que ficou lá preso?”, questiona uma brasileira.

Será que ainda não caiu a ficha que eles perderam? Pelo visto não.🤣

Entendam, jamais vou ficar calado quando um golpista me confrontar, JAMAIS! Minha luta é pela Democracia. Estamos trabalhando para reconstruir o Brasil e alimentar os que passam fome. O Brasil voltou, aceitem 👍🏼 pic.twitter.com/diHBbXz2Pi — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) November 18, 2022

O ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (PSDB-RJ) foi chamado de “ladrão” em um resort de luxo na Praia do Forte, em Salvador. Ele acionou a Polícia Civil da Bahia e pediu uma investigação por perseguição.

Um dos ícones da música brasileira, Gilberto Gil foi hostilizado por bolsonaristas na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. “Vamos, Lei Rouanet”, “Vamos, Bolsonaro” e “Obrigado, filho da p…”, afirmam os manifestantes enquanto o cantor caminhava pela arquibancada do Lusail Stadium.