Extinção do Sistema Nacional de Meteorologia só interessa aos ‘negacionistas’ do clima

A informação está em todos os lugares e em todos os tempos, e é a partir dela que, ao receber o conteúdo de sua mensagem o ser humano reflete, pensa e dá os primeiros passas para a construção do conhecimento¹. (Bruna Abatti Chaffe)

Em um momento em que o Brasil vive uma de suas piores crises hídricas, o governo de Jair Bolsonaro resolveu suspender nesta semana o Sistema Nacional de Meteorologia (SNM). Com a iniciativa, sem qualquer justificativa aceitável, corre-se o risco de que as informações passem a ser geradas em um sistema de processamento de informações anacrônico, criado em 2003 e que nunca funcionou.

O sistema atual possuía composição intersetorial do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), do Ministério da Agricultura; e do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), da Defesa. O sistema era essencial para o monitoramento do desmatamento, das queimadas e das condições climáticas. Sua criação ocorreu em maio e foi responsável por dimensionar a atual crise hídrica. Desde então, tem funcionado para prover os atuais prognósticos sobre a baixa incidência de chuvas.

As motivações desta alteração determinada pela Secretaria da Presidência são obscuras. Por que alterar este sistema essencial para a geração de conhecimento e informações de interesse de toda a população, reduzindo sua eficácia e submetendo a geração de dados à interpretação e controle da Presidência da República? Não há como deixar de lembrar os embates que ocorreram entre Jair Bolsonaro e o ex-diretor do Inpe, Ricardo Galvão. O governo afirmava ser importante ter acesso prioritário sobre as informações referentes ao desmatamento da Amazônia para interpretá-las — e só depois publicá-las.

Não há como deixar de avaliar a intencionalidade de tais atos. O controle das informações no jogo de poder é elemento estratégico para auferir vantagens. Segundo manuais militares, a estratégia de dissimulação visa trazer vantagens sobre o adversário, confundindo-o e induzindo-o a tomar decisões que venham a desfavorecê-lo nos embates.

O controle estatal sobre informações de interesse público fere o direito de acesso à informação e já vimos este filme neste mesmo governo. Diante da crise da Covid-19, a posição negacionista e insólita do governo federal levou a sociedade brasileira a criar um sistema de informações independente, gerado de forma cooperativa pelos órgãos de imprensa, visando garantir à sociedade a transparência de dados. Na questão climática teremos que fazer o mesmo?

Estamos atravessando uma das piores crises hídricas da história, que demandam ter disponíveis os melhores dados possíveis e maior capacidade de mobilização para a tomada de decisões. De outro lado, o monitoramento de queimadas e desmatamentos é essencial para construir uma política nacional de sustentabilidade, especialmente às portas da conferência do clima, a COP26, que ocorrerá no início de novembro em Glasgow, na Escócia.

Obviamente o Brasil tem interesse em demonstrar que vem fazendo sua lição de casa junto à comunidade internacional, o que não é verdade. Desde que se recusou a sediar a COP25, em 2019, o Brasil consolidou uma posição de pária internacional frente às mudanças climáticas, o que foi agravado por falta de medidas adequadas para o combate ao desmatamento da Amazônia, que se manteve em volume três vezes maior do que foi acordado durante o Acordo de Paris, referendado em 2016.

O Brasil segue desprovido de uma governança que possa fazer frente à crise climática. O Sistema Nacional de Meio Ambiente continua acéfalo, com seu órgão maior, o Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama) desmantelado por decreto inconstitucional, apesar da judicialização que contou com brilhante voto da ministra Rosa Weber em prol do restabelecimento democrático.

Apesar da anuência da absoluta maioria dos membros do STF, de forma monocrática foi praticamente engavetado pelo infinito pedido de vistas do ministro Kassio Nunes Marques, indicado por Jair Bolsonaro. Enquanto isso, o Ministério do Meio Ambiente segue sua jornada errática, capturado por outros setoriais de governo como o da Agricultura.

Diante da atual situação de emergência climática, não há mais lugar para simulações ou baixa qualidade de informação. Não há tempo a perder. É preciso solucionar o estado de insuficiência democrática e do sufocamento político das atribuições ambientais do Susanna para que o Brasil possa avançar em sua capacidade de governança ambiental.

*Carlos Bocuhy é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental (Proam)

¹A Ditadura Militar no Brasil e o Controle da Informação, UFRGS, 2009