Exportadores chilenos concentram atenção no mercado brasileiro

O mundo mudou. Vivemos um momento de transformação na maneira de trabalhar, produzir, vender, negociar, comunicar, etc. Nada mais será como antes, mas isso não significa um retrocesso. Ao contrário, estamos descobrindo novas oportunidades, impulsionadas por uma economia mais moderna, mais dinâmica, mais digital. No entanto, esse momento de renovação ganha contornos mais simples e produtivos quando já existe um histórico comercial construído em bases sólidas e fraternas. É exatamente nesse contexto que Chile e Brasil encontram caminhos alternativos para estimular ainda mais o intercâmbio de produtos de maior valor agregado.

O Encontro de Negócios Chile-Brasil é dessas trilhas de sucesso que buscam fortalecer e fomentar as relações comerciais entre os dois países. Apesar dos reflexos inevitáveis da pandemia, o evento virtual – programado para outubro – já atraiu mais de 200 empresários chilenos que estão atentos a inúmeras aberturas comerciais oferecidas por parceiros brasileiros, principalmente dos setores de alimentos, bebidas e turismo. É quase uma final de Copa América das transações binacionais, em que os dois países levantam juntos a taça do sucesso comercial.

Isso, porém, como já tinha dito antes, não acontece por acaso. Afinal, o Brasil é o principal mercado de exportação da indústria de transformação chilena, representando cerca de 30% dos embarques direcionados à América Latina e 4% das remessas globais. Para se ter uma ideia dessa grandiosidade: em 2020, 53% das exportações de bens (exceto cobre) para o mercado brasileiro ultrapassam US $ 870 milhões.

Nessa cesta lucrativa, destacam-se alguns produtos: o vinho, com o qual o Chile é líder de mercado há mais de 20 anos e arrebata 44% de participação; o salmão fresco, do qual o Chile se consolidou como único fornecedor para o Brasil; o azeite de oliva chileno, que ocupa as primeiras posições dentro do segmento importado pelos brasileiros; e as frutas frescas (uvas, cerejas, mirtilos, maçãs, peras, abacates, entre outras), que por sua vez, conquistam cada vez mais espaço por aqui. As exportações de ameixas chilenas para o Brasil, por exemplo, representaram no primeiro semestre de 2021 valor correspondente de US$13.341,115,56, um crescimento de mais de 10%, comparado ao mesmo período de 2020.

Mesmo fora do foco do Encontro de Negócios 2021, existe mais um sinal de que os dois países estão na trilha certa da expansão comercial. O Brasil é também o principal mercado de destino dos investimentos chilenos no exterior em todo o mundo, com recursos superiores a US$ 37 bilhões, principalmente nas áreas de serviços, energia e indústria. A participação do emprego sobre os investimentos chilenos ultrapassa 369.376 empregos diretos e 27.693 indiretos. Por sua vez, os investimentos estrangeiros diretos do Brasil no Chile excedem US$ 5,6 bilhões.

Nada disso nos desviará de momentos ainda difíceis. Porém, o intercâmbio comercial Chile-Brasil será essencial para a recuperação das duas economias, aumentando as oportunidades e os benefícios para brasileiros e chilenos.

*Maria Julia Riquelme é diretora Comercial do ProChile no Brasil