Explicações de Temer a Barroso

A defesa do presidente Michel Temer (MDB) protocolou nesta quarta-feira, 7, no gabinete do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), em 12 páginas – incluindo imagens da página eletrônica da Corte -, manifestação em que afirma que ‘não houve nenhum vazamento de informações consideradas sigilosas’ sobre a quebra de sigilo bancário do emedebista.

Documento MANIFESTAÇÃO PDF

A defesa, representada pelo criminalistas Antônio Claudio Mariz de Oliveira e Brian Alves Prado, pede a Barroso que autorize acesso ‘ao procedimento que determinou a quebra do sigilo bancário do sr. presidente da República ou eventual outra medida restritiva que tenha sido decretada em seu desfavor, independentemente do número de autuação que tenha recebido quando do seu registro perante essa Colenda Corte’.