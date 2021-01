Expectativa dos negócios online para 2021

O ano que se passou foi transformador, tanto de forma pessoal quanto profissional para o mundo inteiro. A dinâmica dos negócios tiveram que ser alteradas, a transformação digital foi acelerada e as empresas precisaram se reinventar para sobreviver em um dos anos mais desafiadores da história. Durante o mês de novembro, o Brasil atingiu o recorde de 14 milhões de pessoas desempregadas durante a pandemia, de acordo com dados da Pnad Covid, divulgados pelo IBGE.

Em uma realidade totalmente diferente, as pessoas começaram a buscar alternativas para sobreviverem e se reinventarem. Não é à toa que o comércio eletrônico deslanchou rapidamente durante 2020. Uma pesquisa realizada pelo Compre&Confie, em parceria com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), mostra que somente nos oitos primeiros meses de 2020 o e-commerce brasileiro faturou 56,8% a mais comparado ao mesmo período de 2019. Números como estes apenas nos confirmam o quanto o e-commerce se tornou uma realidade brasileira.

Olhando para o ano que se passou e para a revolução tecnológica em que estamos vivendo, não é difícil entender que o mercado segue neste caminho e os negócios online serão a nova tendência de trabalho para 2021. A expectativa da Ebit|Nielsen é que o e-commerce cresça 26% em 2021 e atinja um faturamento de R$110 milhões. Nessa realidade, o marketing digital será a melhor estratégia para alavancar os negócios tanto para quem já começou a apostar nos negócios online em 2020, quanto para quem deseja iniciar neste mundo agora.

A pesquisa “Perspectivas para o Mercado Digital 2021”, realizada pela mLabs, em parceria com a Social Media Week SP FuTeCH, contou com uma base de 2.392 entrevistados e mostra que 85% prefere investir em estratégia de Social Ads, 81% em links patrocinados e SEO, e 67% em Branded Content. Neste cenário atual, em que o mercado digital ganha cada vez mais destaque e a concorrência só aumenta, é necessário que as empresas saibam a forma correta de aplicar suas estratégias para se destacar e conquistar resultados positivos e permanentes.

Marketing Digital em 2021

Acredito que uma das principais tendências para 2021 será usar o tráfego orgânico do Google como uma forma de atrair consumidores. Para isso, é necessário que seja feita a implementação de boas estratégias de SEO (Search Engine Optimization). O “SEO On Page” trabalha de forma em que as técnicas são aplicadas dentro do próprio site para melhorá-lo e atrair mais buscas, fazendo com que os sites comecem a receber mais tráfego e tenham mais chances de aparecer na primeira página do Google. Contudo, para aplicar técnicas como essas da forma correta, é importante buscar entender como o marketing digital realmente funciona.

Para além de tudo isso, durante a pandemia o home office surgiu como uma estratégia necessária de trabalho para todos. Apenas em abril, o trabalho remoto foi adotado por 46% das empresas, é o que mostra a Pesquisa Gestão de Pessoas na Crise covid-19, realizada pela Fundação Instituto de Administração (FIA). Visualizando o desempenho dos colaboradores e dos negócios, mesmo no pós-pandemia, muitas empresas irão criar um misto de home office e trabalho presencial. Podemos usar como exemplo a XP Inc., plataforma tecnológica de investimentos, que abrirá mais de 1.000 vagas remotas em 2021.

Pensando nesta realidade, tornar-se um produtor digital deve ser uma das tendências de 2021. Plataformas como Hotmart e Eduzz oferecem a oportunidade de ser um produtor, ou seja, se o interessado tem algum conhecimento que queira compartilhar, pode criar produtos digitais como e-books, palestras, cursos e vender na plataforma. No mercado de trabalho online, ser um produtor digital é uma ótima alternativa para quem deseja trabalhar com algo que seja na área de interesse pessoal, além de conquistar grandes retornos financeiros.

Para finalizar, precisamos entender que 2021 traz a oportunidade de se reinventar profissionalmente em um novo mercado que pretende conquistar cada vez mais espaço nos próximos anos. O mercado digital revela a quem tem um trabalho consolidado e novos profissionais, a necessidade de se atualizar e reinventar constantemente. Para sobreviver e não correr o risco de perder espaços já conquistados, os negócios onlines prometem se estabelecer ainda mais e, junto disso, apresentam a necessidade de investir no marketing digital para se solidificar diariamente.

*Alex Vargas é empreendedor digital e fundador da Núcleo Expert