A juíza federal Militar Mariana Queiroz Aquino Campos seguiu o resultado do julgamento do Superior Tribunal Militar, que, por esmagadora maioria, concedeu habeas corpus aos 9 militares acusados de matar o músico Evaldo Rosa dos Santos, de 46 anos, com uma saraivada de tiros. Segundo a perícia, eles dispararam 257 vezes, das quais 62 atingiram o carro de Santos. Na tarde desta quinta-feira, 23, 11 ministro votaram a favor, e uma contra a soltura doa militares.