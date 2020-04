Exigência de regularização de CPF para recebimento de auxílio emergencial ‘tem potencialidade de produzir externalidades negativas perversas aos mais vulneráveis’, diz juiz

Ao deferir liminar determinando a suspensão imediata, em todo País, da necessidade de regularização de CPF junto à Receita Federal para fins de recebimento do auxílio emergencial em meio à pandemia do novo coronavírus, o juiz federal Ilan Presser, da 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, considerou que a exigência ‘confronta medidas sanitárias impostas para evitar o crescimento acelerado da curva epidêmica da Covid-19, porquanto estimula a aglomeração indevida de pessoas, que pressuriza e coloca em risco a capacidade da saúde pública de dar cobro à demanda que se avizinha’.

Na avaliação do magistrado, além de extrapolar o decreto que apresentou a exigência viola o próprio objetivo que levou à aprovação da lei que instituiu o auxílio emergencial em meio à crise do coronavírus. “Manter a referida exigência tem a potencialidade de produzir externalidades negativas perversas nos estratos sociais mais vulneráveis, que não tem o CPF em situação regular”

A decisão foi proferida no âmbito de um recurso impetrado no TRF-1 pelo Estado do Pará, após o juízo de 1º grau decidir se pronunciar sobre a liminar solicitada somente após a manifestação da União.

“Estes (os mais vulneráveis) ficarão com a espada de Dâmocles, no dilema entre enfrentar os riscos da aglomeração ou não receber os valores que garantam a sua subsistência. De decidir entre os valores umbilicalmente ligados da saúde pelo distanciamento e da fome pela ausência de recursos. Enfim, tudo que a lei não quis foi que as pessoas optassem entre o distanciamento ou o auxílio econômico emergencial. A lei almejou compatibilizar essas duas necessidades de forma cumulativa: o isolamento com a percepção da verba excepcional”, escreveu o magistrado na decisão.