Exército mapeia cemitérios e ‘disponibilidade de sepulturas’ no Rio em meio à crise do coronavírus

O Exército Brasileiro enviou ofício a prefeituras do Estado do Rio de Janeiro solicitando informações sobre a quantidade de cemitérios, disponibilidade de sepulturas e capacidade de enterros diários em cada cidade. A informação foi divulgada nas redes sociais pelo prefeito de Três Rios (RJ), Josimar Salles (PDT).

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Salles revela o ofício recebido pela prefeitura na quinta, 16, que pede aos chefes de postos de recrutamento e mobilização um levantamento dos dados solicitados, com apoio das juntas militares. As informações seriam para a ‘consolidação e resposta ao Departamento-Geral do Pessoal referente à pandemia do covid-19’.

“Diante de um documento como esse, vindo de uma instituição das mais respeitadas do Brasil, o Exército Brasileiro, pedindo informações sobre o número de cemitérios, o número de cemitérios, a nossa capacidade para sepultar pessoas, eu não posso, de forma alguma, afrouxar as nossas medidas, porque se o Exército está perguntando isso é porque estão fazendo um levantamento estatístico diante de uma possibilidade de um caos na nossa saúde pública”, afirmou o prefeito.

Procurado, o Comando Conjunto Leste confirmou o envio do ofício e afirma que planeja sua atuação no combate ao novo coronavírus a partir de ‘cenários hipotéticos, visando mitigar os efeitos nocivos da pandemia junto à sociedade’.

“O documento em pauta tem como objetivo tão somente coletar dados para um dos cenários levantados”, afirmou.

CONFIRA A ÍNTEGRA DA NOTA DO EXÉRCITO:

O Comando Conjunto Leste, ativado pelo Ministério da Defesa no contexto do emprego das Forças Armadas contra a Covid-19, planeja sua atuação com base no levantamento de cenários hipotéticos, visando mitigar os efeitos nocivos da pandemia junto à sociedade.

O documento em pauta tem como objetivo tão somente coletar dados para um dos cenários levantados.

O Comando Conjunto Leste reitera seu empenho no combate à pandemia, em colaboração com outras agências, e possui órgãos de coordenação onde eventuais dúvidas podem ser sanadas, evitando-se levar informações distorcidas à população.

Por fim, o Comando Conjunto Leste está atento à evolução da pandemia do Coronavírus (Covid-19), sob a ótica da missão constitucional do Exército Brasileiro e da proteção da Família Militar, apoiando o esforço nacional de combate à pandemia.