Executivo da OAS é preso na ‘Lava Jato’ da Guatemala

O executivo da OAS Rodrigo Sampaio Mattos foi preso nesta segunda-feira, 5, na Cidade da Guatemala, capital do país por envolvimento no esquema ‘Construção e Corrupção’, espécie de Lava Jato guatemalteca, que mira esquemas envolvendo contratos públicos e propinas a políticos. As informações sobre a prisão foram divulgadas pelo portal Prensa Libre e confirmadas pelo Estadão.

Ele foi preso pela ‘Fiscalía Especial contra la Impunidad’, braço do Ministério Público que investiga casos de corrupção de ‘alto impacto’. A detenção se deu no Aeroporto de La Aurora.

A ‘Lava Jato’ guatemalteca tem como um de seus principais alvos o ministro das Comunicações Alejandro Sinibaldi. Segundo depoimentos no âmbito das investigações, ele teria acumulado 100 milhões de quetzais (em reais, o montante corresponderia a R$ 50 milhões).

Ele também é delatado pela Odebrecht.

Segundo a empreiteira entre 2013 e 2014 aproximadamente US$ 9 milhões foram repassados ao então ministro das Comunicações para ficar com a reforma e a ampliação de uma rodovia no sudoeste, que custava US$ 300 milhões.

COM A PALAVRA, OAS

A reportagem pediu manifestação da construtora. O espaço está aberto.

COM A PALAVRA, O CRIMINALISTA FERNANDO ARANEO

O criminalista Fernando Araneo, que defende Rodrigo Sampaio Mattos, disse que ele ‘se apresentou espontaneamente às autoridades guatemaltecas a fim de demonstrar sua inocência’.