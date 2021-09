Exclusão do ICMS da base de PIS e Cofins: Receita Federal agora ataca crédito

A odisseia da chamada Tese do Século – exclusão do ICMS das bases de cálculo da contribuição de PIS e COFINS – acaba de ganhar um novo capítulo. No último dia 13, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) juntou ao mandado de segurança nº 5000538-78.2017.4.03.6110 o Parecer 10 – COSIT, de 1º de julho de 2021, por meio do qual a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) defende que, na apuração dos créditos de PIS e COFINS a compensar no regime não-cumulativo, o ICMS destacado na Nota Fiscal deve ser excluído da base de cálculo.

Desde que o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou pela primeira vez a inconstitucionalidade da tributação do ICMS pelas contribuições (RE 240.784 – 08.10.2014), Receita Federal e PGFN têm se valido de diversas estratégias para postergar e limitar o direito dos contribuintes judicialmente reconhecido. Primeiro houve o ajuizamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 18, por meio do qual pretendeu-se, via controle concentrado de constitucionalidade, a reversão do entendimento firmado no RE 240.784. Na época, a PGFN obteve, via medida cautelar, a suspensão nacional de todos os processos que versavam essa matéria.

Posteriormente, levou a matéria uma vez mais ao STF Federal via recurso extraordinário, agora sob o regime de repercussão geral (RE 574.706), no qual, após julgamento em 15.03.2017 e confirmação do entendimento firmado em 2014, opôs embargos de declaração visando modular os efeitos da decisão e limitar o direito à exclusão ao ICMS efetivamente pago, e não o destacado na Nota Fiscal. Antes mesmo do julgamento dos embargos de declaração, a Secretaria da RFB editou a Instrução Normativa nº 1911, de 11.10.2019, determinando que para fins de cumprimento de decisões judiciais, o montante a ser excluído da base de cálculo mensal das contribuições é o valor mensal do ICMS a recolher (art. 25, parágrafo único, I).

Com o Parecer 10 – COSIT, a Receita Federal muda seu foco de ataque, deixando de discutir o débito do contribuinte – o que não se faz mais possível, diante das sucessivas derrotas impostas pelo STF – para restringir o seu crédito. Porém, os fundamentos apresentados não procedem. Segundo o Parecer, o valor do ICMS destacado na Nota Fiscal deve ser excluído da base de cálculo dos créditos de PIS e de COFINS por não compor o preço da mercadoria. Essa afirmação, contudo, não poderia ser mais equivocada.

Em nenhum momento do RE 240.784 ou do RE 574.706 o STF declarou a inconstitucionalidade da repercussão do ICMS no preço da mercadoria. Muito pelo contrário, a legitimidade dessa metodologia está há muito pacificada (RE 212.209). A decisão do Tribunal foi no sentido de que o imposto apenas não é faturado pela pessoa jurídica, de forma a não compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, o que mantém incólume o preço da mercadoria. Se prevalecer o novo entendimento fazendário, o ICMS estaria deixando de ser calculado por dentro, circunstância que mitiga toda a sistemática do imposto e que, apesar de ser uma medida desejada por todos os contribuintes, não pode ser levada a efeito via parecer administrativo.

Sob outra perspectiva, o direito aos créditos de PIS e COFINS é sistematizado de forma diversa do direito aos créditos de ICMS e de IPI. Para estes, o legislador optou pelo método imposto sobre imposto, ou seja, o crédito corresponde ao imposto destacado na nota fiscal de aquisição da mercadoria ou produto. Por outro lado, para as contribuições, a opção foi pelo método base sobre base, onde, por não haver destaque do tributo, o crédito é calculado sobre os custos incorridos, no caso o preço da mercadoria adquirida. E como o ICMS integra esse custo, deve ser computado para fins de apuração dos créditos.

O art. 9º da IN RFB nº 1.396/13 atribui efeito vinculante interno às soluções de consulta e pareceres elaborados pela COSIT, de modo que o Parecer 10 – COSIT, de 1º de julho de 2021, salvo se não for publicado, demonstra o entendimento fazendário que passará a ser aplicado daqui em diante. Isso deverá novamente levar os contribuintes ao Poder Judiciário para assegurar o seu direito ao crédito sobre o efetivo custo da mercadoria, fomentando uma vez mais o litígio.

*Fellipe Cianca Fortes, advogado do Balera, Berbel e Mitne Advogados e doutorando em Direito Negocial – UEL