Excesso de formalidades

Mesmo viajando aos EUA com frequência, muita vezes surpreendo-me com a polidez dos americanos. Por polidez leia-se gentileza, cortesia e civilidade. Especialmente para nós latinos, que temos o sangue bem mais quente.

Escrevo estas linhas do aeroporto Ronald Reagan, em Washington DC. Acabo de chegar do Brasil e, depois de três voos e mais de 24 horas de viagem, estou na fila para alugar um carro. São mais de cinquenta clientes na minha frente e, para minha tristeza, apenas três atendentes. Portanto, fazendo um calculo otimista, seria no mínimo uma hora de fila.

Na realidade, foi um pouco mais. E, por incrível que pareça, não houve nenhuma reclamação apesar da óbvia falha da empresa em não ter alocado mais funcionários. Todos os clientes aguardaram, pacientemente, pela sua vez de serem atendidos. Imagine se fosse no Brasil?

O Estados Unidos é o país do excuse me. Esta expressão, muito usada por aqui, tem a dupla função de pedir licença ou desculpas. Ainda nesta viagem, ao me dirigir ao toalete do avião, esbarrei no braço de um passageiro que dormia na fila da frente. Antes que eu pudesse me desculpar pelo incidente, ele despertou e disse: “excuse me”. Aqui nos EUA é assim, voce esbarra no sujeito e é ele que se desculpa.

Até aí nada de muito novo. Quem já viajou para os EUA sabe bem do que estou falando. Há quem diga que é uma cordialidade excessiva com muita cerimônia e pouco calor humano. Pode até ser. Mas, a questão é que as coisas aqui são organizadas e funcionam muito bem. Ninguém tenta levar vantagem. Existe um profundo respeito ao próximo e um forte espírito coletivista.

Agora a minha surpresa havia ocorrido horas antes no aeroporto de Miami, enquanto eu aguardava a conexão para Washington. Eu estava sentado junto ao portão de embarque fazendo um lanche quando, não mais do que de repente, uma grávida muito ofegante sentou-se na cadeira em frente. Ela não parecia passar bem. O marido pediu ajuda e logo chegou uma equipe do aeroporto para atendê-la. Graças a Deus, e ao pronto atendimento, ela logo melhorou. Foi quando, ao levantar da cadeira, a grávida me encarou e disse: “excuse me”. Sim, ela se desculpava por ter tido um mal estar perto de mim. Ou seja, pela eventual inconveniência de ter perturbado o meu sossego. Fiquei perplexo! Neste caso, tenho que dar a mão à palmatória, às vezes os americanos realmente exageram nas formalidades…

*Fernando Goldsztein, empresário. Fundador do www.mbinitiative.org