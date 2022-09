Ex-secretário da Polícia Civil do Rio diz que denúncia por associação com jogo do bicho é ‘tendenciosa’ e pede liberdade à Justiça

A defesa do ex-secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro no governo de Cláudio Castro (PL), Allan Turnowski, entrou nesta terça-feira, 13, com um habeas corpus para tentar colocá-lo em liberdade.

Documento Leia todo o pedido da defesa PDF

Ele foi preso preventivamente na semana passada em uma investigação do Ministério Público do Rio sobre o envolvimento de policiais e autoridades com o jogo do bicho.

Os advogados alegam que a prisão é “excessiva, ilegal e arbitrária”. A defesa diz que a denúncia é “tendenciosa” e não descreve nenhum crime cometido pelo ex-secretário.

“Mostra-se recorrente, data vênia, ainda mais em épocas eleitorais, excessos cometidos e que precisam ser coibidos, sob pena de no futuro, quando reconhecidos, se tornem obsoletos e irrecuperáveis”, escrevem os advogados Daniel Bialski e Bruno Borragine.

O Ministério Público do Rio diz que Turnowski atuou como agente duplo na disputa entre organizações criminosas ligadas ao jogo do bicho. A investigação se concentra em episódios ocorridos entre 2016 e 2020. Para a defesa, o recorte temporal indica que falta atualidade para justificar a prisão.

Os advogados também juntaram conversas interceptadas em que o delegado Maurício Demétrio, que também foi preso, diz que o “Allan não está querendo se meter não”. “Eu tenho que convencer ele”, diz o diálogo.

Delegado há 27 anos, Turnowski foi corregedor da Polícia Civil e chefiou delegacias especializadas no Rio de Janeiro. O MP diz que ele usou os cargos para vazar informações de investigações em troca de propinas.