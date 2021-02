Ex-secretário de Saúde do Rio é alvo de operação que mira suspeitas de desvios em hospital universitário

A Polícia Federal abriu na manhã desta quarta-feira, 10, a Operação Desmascarados para avançar nas investigações sobre suspeitas de irregularidades em contratações no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, vinculado à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), durante a pandemia do novo coronavírus.

Os agentes fazem buscas em cinco endereços na Tijuca, Maracanã e Jacarepaguá, na capital, e em Duque de Caxias, na baixada fluminense. Os mandados foram expedidos pela 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

Nesta etapa, os nomes de todos investigados não foram divulgados – há funcionários públicos e empresários entre eles, incluindo o ex-secretário estadual de Saúde, Fernando Ferry, que antes de assumir a pasta foi diretor do hospital. O grupo pode responder por organização criminosa, peculato e fraudes em licitação, segundo a PF.

A investigação apontou indícios de direcionamento das contratações para aquisição de equipamentos de proteção individual e desvio de recursos através do sobrepreço do material comprado. Uma auditoria da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) e relatório de fiscalização da Controladoria Geral da União (CGU) reforçam as suspeitas, afirma a Polícia Federal.

“As auditorias e as investigações indicam o favorecimento de determinado grupo de empresas que para cometimento dos delitos contavam com a conivência de funcionários públicos”, informou a Polícia Federal.

De acordo com a corporação, em apenas uma compra emergencial, com dispensa de licitação, no valor total de R$ 1,2 milhão, 6,5 mil máscaras e 6,5 mil aventais foram comprados pelos preços unitários de R$ 47,80 e R$ 49,50, respectivamente, enquanto haviam sido cotados em Chamamento Público da EBSERH por R$ 12,50 e R$ 15.

“Neste caso, a CGU apontou sobrepreço no valor de R$ 650.270,00, e um superfaturamento, de R$ 398.444,00, além de fortes indícios da montagem do processo realizada pelo Hospital Universitário Gaffrée e Guinle”, diz a PF.

COM A PALAVRA, O EX-SECRETÁRIO FERNANDO FERRY

A reportagem entro em contato com o ex-secretário e aguarda resposta.

COM A PALAVRA, O HOSPITAL

A reportagem entrou em contato com o hospital, a Unirio e a Secretaria de Saúde e aguarda resposta.