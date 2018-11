Ex-secretário de Governo de Pezão esperou PF ‘vestido socialmente’ e já com diploma na mão

Às 6h do dia 8 de novembro, uma quinta-feira, o então secretário de Governo do Rio Affonso Monnerat abriu a porta de sua casa ‘vestido socialmente e com seu diploma de formação acadêmica em envelope devidamente separado’. À sua frente, agentes da Polícia Federal tinham nas mãos um mandado de prisão contra ele, alvo da Operação Furna da Onça – investigação sobre mensalinho de propinas a pelo menos dez deputados estaduais.

O comportamento de Monnerat, na avaliação do desembargador Abel Gomes, do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região (TRF-2), demonstra que houve ‘vazamento evidente’ da Furna da Onça.

Para os investigadores, ao abrir a porta de casa com o diploma na mão, o ex-secretário do governo Luiz Fernando Pezão provavelmente já indicava sua reivindicação por uma cela especial.

Segundo o magistrado, na casa do então secretário do governo Pezão (MDB) ‘não foram localizados computadores ou documentos, sendo também constatado a partir de acesso ao seu aparelho celular que conversas de aplicativo (whatsapp) teriam sido apagadas, restando pouquíssimos diálogos, tudo a demandar maior esforço das autoridades da persecução com vistas a recuperar dados no aparelho celular deste investigado’.

A Operação Furna da Onça mira um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e loteamento de cargos públicos e mão de obra terceirizada em órgãos da administração estadual que teria movimentado R$ 54,5 milhões.

Os parlamentares investigados votariam de acordo com os interesses do ex-governador Sérgio Cabral (MDB), na Assembleia, e, em troca, receberiam ‘mensalinhos’, que podiam chegar a R$ 900 mil, e também poderiam nomear apadrinhados para cargos em órgãos como o Detran-RJ e a Fundação da Infância e a Adolescência (FIA), e em empresas terceirizadas.

Monnerat teve a prisão temporária convertida em preventiva por Abel Gomes, na segunda-feira, 12. O ex-secretário havia sido chefe de gabinete de Wilson Carlos – braço direito de Sérgio Cabral e apontado pela investigação como operador financeiro do esquema de corrupção atribuído ao ex-governador.

No dia 8, quando Monnerat foi preso, o governador do Rio Luiz Fernando Pezão (MDB) informou que havia aceitado o pedido de exoneração de seu secretário de Governo. Na ocasião, o governador reafirmou ‘sua confiança na inocência’ de Monnerat.

A investigação da Furna da Onça aponta que o ex-secretário ‘aparece na planilha apreendida na fase ostensiva da Operação Cadeia Velha como detentor de cinco postos de trabalho, inclusive no Detran/RJ’.

Affonso Monnerat foi ainda ‘citado em diálogo travado entre Aloysio Neves, então conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, e André Vinícius Gomes da Silva, no qual se discute a possibilidade obter a indicação a cargos no posto do Detran/RJ, no Município de Magé’.

COM A PALAVRA, AFFONSO MONNERAT

A reportagem está tentando contato com a defesa de Affonso Monnerat. O espaço está aberto para manifestação.