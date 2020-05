Presidente e ex-presidentes do STJ apontam caminhos da Justiça e relações trabalhistas com a Covid-19

O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins, e três outros nomes que passaram pelo comando do órgão analisam, nesta quarta-feira, 13, a partir das 15h, a situação atual da Justiça e os possíveis cenários para o futuro com a pandemia da Covid-19.

O seminário virtual será transmitido ao vivo pela TV ConJur.

Além do atual presidente eleito, Paulo Costa Leite (presidente entre 2000 e 2002), Nilson Naves (2002/2004) e Cesar Asfor Rocha (2008/2010) vão discutir a reorganização judiciária imposta pelo estado de calamidade pública e quais as possíveis soluções a curto, médio e longo prazo para o sistema não entrar em colapso.

O mecanismo da Mediação como forma de desafogar o Judiciário, a incorporação do home-office e a releitura do sistema federativo também estão na pauta do encontro — assim como questões a serem desvendadas, como o inesperado aumento da produtividade de alguns tribunais