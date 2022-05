Justiça condena a 21 anos de prisão padre expulso da Igreja pelo Papa Francisco por abuso sexual de coroinhas

O juízo criminal de Araras, no interior paulista, condenou o ex-padre Pedro Leandro Ricardo por atentado violento ao pudor contra duas pessoas, com pena majorada em razão da ‘autoridade’ que exercia sobre as vítimas.

Ricardo pegou 21 anos de prisão em regime inicial fechado, mas poderá recorrer da decisão em liberdade.

A Justiça acolheu parcialmente denúncia do Ministério Público de São Paulo, julgando extinta a punibilidade do ex-padre quanto a supostos crimes praticados contra duas outras vítimas, por prescrição.

A decisão foi publicada no Diário de Justiça desta sexta-feira, 20.

Em 2019, o padre foi suspenso das funções de pároco em Americana, após o início de investigações sobe relatos de abuso sexual contra coroinhas. Em março, o então padre foi demitido do estado clerical pelo Papa Francisco.