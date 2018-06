“Vou pegar uma faca e vou te matar”, disse Roberto Caldas, segundo ex-mulher

A ex-mulher do advogado Roberto Caldas, juiz afastado da Corte Interamericana de Direitos Humanos, relatou à Polícia Civil Distrito Federal ter sofrido diversos episódios de violência doméstica, além de ameaças. Em um dos casos, Caldas teria a arrastado pelo chão da residência onde moravam e ameaçado pegar uma faca para matá-la. Ela também disse estar sendo monitorada por câmeras instaladas dentro de casa às quais o advogado tem acesso.

Após a divulgação do caso, o advogado pediu afastamento da Corte. Além do depoimento de Michella Marys Santana às autoridades, áudios com ameaças também vieram a público.

O defensor de Caldas, Antonio Carlos de Almeida Castro, afirmou, por meio de nota, reconhecer que são ‘graves as inúmeras ofensas verbais’, mas afirma que o fato de Michella ter gravado ‘demonstra uma relação doentia por parte dela’. “O Dr Roberto Caldas nega peremptoriamente qualquer agressão física”, afirmou.

Em depoimento à Polícia Civil, ela afirmou que ‘estava em sua casa na companhia de sua cozinheira quando o Caldas entrou nervoso, “possuído, e começou a xingá-la de “sua vagabunda, sua bandida e ordinária”.

“Em seguida, puxou o cabelo dela e saiu empurrando a ofendida pela casa, tentando tira-la da residência. Que

a escada, houve mais um empurrão, derrubando a ofendida na escada”, consta no termo de depoimento.

“Nesse momento, o agressor falou para a ofendida : ‘Eu vou na cozinha pegar uma faca e vou te matar'”, segue o termo de depoimento, prestado à Polícia do Distrito Federal.

Ela ainda disse que Caldas ‘mantém um sistema de monitoramento por câmera dentro da casa, sendo que ele costuma acessar a distância essas câmeras’. O depoimento foi prestado no dia 14 de abril, e os fatos narrados são de outubro do ano passado.

COM A PALAVRA, O ADVOGADO ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO, KAKAY, QUE DEFENDE CALDAS

A defesa do Roberto Caldas vem a público afirmar que reconhece serem graves as inúmeras ofensas verbais feitas pelo casal ao longo de uma tumultuada relação, reveladas em gravações que vieram a público.A sua ex exposa o gravou por 6 anos, o que demonstra uma relação doentia por parte dela, repleta de inconfessáveis motivos, mas , de qualquer maneira, as ofensas verbais são injustificáveis. O Dr Roberto Caldas nega peremptoriamente qualquer agressão física. As fotos mostradas são impactantes mas dissociadas da realidade , nada provam contra o Dr Roberto Caldas.Ao longo de 6 anos a ex mulher o gravou! Se houvesse qualquer agressão física,parece evidente, teria sido constatada em 6 anos de gravação clandestina.A defesa se reserva o direito de não usar , pela imprensa, por ser um processo em segredo de justiça, e , principalmente, por envolver os filhos menores do casal, bem como a filha da sua ex mulher, a quem trata como se filha fosse, os elementos gravíssimos que demonstram a conduta criminosa da sua ex mulher. Ha crimes contra a vida anteriormente perpetrado , revelados em processo judicial, e outros graves crimes em época recente. Nada será objeto de exposição midiática ainda que o objetivo principal da sua ex mulher seja exatamente este. Ressalta a defesa que ,independentemente de qualquer acusação ,reconhece que os limites da ética foram ultrapassados e as agressões verbais são injustificadas. Mas o Dr Roberto Caldas não reconhece nenhuma agressão física. Aguarda a defesa, mesmo com o avassalador destaque negativo, que possa provar a verdade ao longo do processo. KAKAY