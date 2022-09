Ex-governador do Tocantins Mauro Carlesse, réu por corrupção, desiste de candidatura ao Senado

Três dias após o Estadão revelar que o Judiciário do Tocantins o havia tornado réu por associação criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, recebido supostamente de propina de hospitais e empresas de saúde que tinham convênio com Plano de Assistência à Saúde dos Servidores do Tocantins (Plansaúde) o ex-governador do Tocantins Mauro Carlesse (Agir) anunciou a desistência da candidatura a senador pelo Tocantins nas eleições de outubro.

Na sexta-feira, 2 de setembro, o juiz da 3.ª Vara Criminal de Palmas, Rafael Gonçalves de Paula, recebeu a denúncia do Ministério Público do Tocantins contra Carlesse (Agir), o ex-secretário estadual de Estado de Parcerias e Investimentos Claudinei Aparecido Quaresemin, sobrinho do político, a filha Dayana Kiriliuk Carlesse Alves, e mais 12 réus, acusados de desvio de quase R$ 5 milhões do Plansaúde.

Em vídeo de 2min42seg divulgado por sua assessoria nesta segunda-feira, 5, Carlesse afirma que a desistência se dá após pedido da família em meio à “perseguição política” que diz estar enfrentando, colocando em risco a sua integridade e a de sua família.

O político também levanta suspeita de sabotagem, sobre um incidente com um avião usado em sua campanha eleitoral que o levava para Araguaína, segunda maior cidade do estado, a 400 km de Palmas, na semana passada. De acordo com o ex-governador, o avião precisou sobrevoar a cidade por 40 minutos por não conseguir baixar o trem de pouso. Carlesse disse aguardar o resultado da perícia.

“Não é falta de coragem, não é nada disto, é questão de integridade. É poder andar de poder viver, de poder ter uma vida normal principalmente com a minha família”, disse.

Carlesse enfrenta duas denúncias criminais baseadas na Operação Hygea, da Polícia Federal, deflagrada em outubro do ano passado para apurar cobrança de propina de empresário da saúde, em conjunto com a Operação Éris, sobre o aparelhamento da Polícia Civil do Tocantins. As investigações levaram o Superior Tribunal de Justiça (STJ) a afastá-lo do governo estadual e a Assembleia Legislativa a abrir um processo de impeachment, arquivado após a renúncia do ex-governador ao mandato, no dia 11 de março deste ano.

Após se lançar candidato ao Senado, a Procuradoria Regional Eleitoral (PRE) impugnou o pedido de registro de candidatura do ex-governador. Na ação, o procurador eleitoral João Gustavo Seixas afirma que a renúncia em meio ao processo de impeachment o deixou inelegível por oito anos, como prevê a Lei da Ficha Limpa.

Nas alegações finais apresentadas ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-TO), no dia 31 de agosto, a defesa afirma ter sido “simples coincidência o fato de existir processo de impeachment aberto no momento em que o Impugnado já apresentaria sua renúncia” para se tornar compatível para disputar as eleições deste ano. A ação tem a relatoria do juiz Rodrigo de Meneses dos Santos, procurador do Estado de carreira.

Na única pesquisa IPec/Rede Globo/TV Anhanguera sobre a corrida para o Senado divulgada no dia 20 de agosto, Carlesse era o terceiro colocado, atrás de Kátia Abreu (PP) que tenta a reeleição e da deputada federal Professora Dorinha (União).