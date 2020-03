Ex-executivo do Banco Paulista alvo da Lava Jato será julgado na Justiça de São Paulo 8.ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região considerou que crimes de lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta não foram em desfavor da Petrobrás nem praticados na região de competência da Justiça Federal do Paraná